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HABERLERAvrupa Haberleri

Grev başladı, 56 uçuş iptal

#Almanya#Köln#Grev
Grev başladı, 56 uçuş iptal

Köln/Bonn Havalimanı yolcu kontrol noktalarındaki güvenlik personeli, Ver.di sendikasının çağrısı üzerine gün boyu sürecek grevine başladı.

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GREV nedeniyle kontrollerde uzun kuyruklar oluşacağı, yolcuların mevcut uçuş durumunu havayolları veya tur operatörleriyle önceden kontrol etmeleri ve kontrolleri hızlandırmak için el bagajlarını ya hiç almamaları ya da ‘en aza indirmeleri’ istendi. Havalimanından yapılan açıklamaya göre yolcu kontrol personelinin uyarı grevi nedeniyle 39’u kalkış, 17’si iniş olmak üzere 56 uçuş iptal edildi, iptal sayısı artabilir. Pazartesi için 126 uçuş planlanmıştı. Havalimanı bilgilendirme için 02203- 404000 numaralı bilgi hattı oluşturdu.

Grev başladı, 56 uçuş iptal


Uyarı grevinin arka planında hava güvenlik sektöründeki mevcut ücret anlaşmazlığı yatıyor. Köln Bonn Havalimanı’ndaki yolcu kontrolleri aslında bu amaçla özel güvenlik şirketlerini kullanan federal polisin sorumluluğunda. Personel ve yük kontrolü ise havalimanı işletmesinin sorumluluğunda ve onlar da özel güvenlik şirketleriyle çalışıyor. Ver.di, yaklaşık 25 bin çalışan için çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve daha fazla ücret talebinde bulunuyor.

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#Almanya#Köln#Grev

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