Grev başladı, 56 uçuş iptal

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GREV nedeniyle kontrollerde uzun kuyruklar oluşacağı, yolcuların mevcut uçuş durumunu havayolları veya tur operatörleriyle önceden kontrol etmeleri ve kontrolleri hızlandırmak için el bagajlarını ya hiç almamaları ya da ‘en aza indirmeleri’ istendi. Havalimanından yapılan açıklamaya göre yolcu kontrol personelinin uyarı grevi nedeniyle 39’u kalkış, 17’si iniş olmak üzere 56 uçuş iptal edildi, iptal sayısı artabilir. Pazartesi için 126 uçuş planlanmıştı. Havalimanı bilgilendirme için 02203- 404000 numaralı bilgi hattı oluşturdu.