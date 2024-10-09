Greta’nın Filistin yanlısı kampa katılması engellendi

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Welt gazetesinin haberine göre, CDU/CSU Parlamento Grubu İç Politika Sözcüsü Alexander Throm, İsveçli aktivist Thunberg’e gösterilere giriş yasağı getirilmesi çağrısında bulundu. Throm, Bild gazetesine verdiği demeçte, Federal İçişleri Bakanlığı’nın ‘Yahudi düşmanlarına’ giriş yasağı koyması gerektiğini savunarak, “Buraya İsrail aleyhinde propaganda yapmak ve polisimizi karalamak için gelenlerin Almanya’da yeri yoktur” dedi. Polis konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Thunberg isimli kişiyle bağlantılı son olayların, onun şiddete başvuran bir katılımcı olduğu değerlendirmesine yol açtı” ifadeleri kullanıldı.