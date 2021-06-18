‘Greenpeace’ yazısı ölümden kurtarmış

MOTORLU paraşütün Allianz Arena’ya yaklaşması sırasında olası terör saldırılarına karşı çevreye konuşlandırılan Özel Harekât Timi’nin (SEK) keskin nişancılarının hedefine alındığını belirten Herrmann, Greenpeace ibaresinin ateş edilmesini önlediğini söyleyerek, “Allianz Arena üzerindeki hava sahası şampiyona boyunca tüm uçuşlara kapatılmış durumda. Greenpeace yöneticilerinin bunu bilmemesi imkânsız. İnsanların hayatını tehlikeye atarak böylesi bir eyleme girişmek ve aynı zamanda teröristlere yol göstermek büyük sorumsuzluk” dedi.



‘EYLEMİ ÖNCEDEN HABER VERDİK’

Gelişen olaylardan dolayı özür açıklaması yapan Greenpeace yönetimi ise paraşütçü eyleminden kısa bir süre önce güvenlik güçlerinin durumdan haberdar edildiğini ileri sürdü. Münih Emniyeti ise kendilerine herhangi bir bilgi gelmediğini belirtirken, sadece dakikalar önce stat çevresindeki özel güvenlikçilere haber verilmiş olduğu ifade edildi. Münih’teki maça saniyeler kala stat üzerindeki çelik halatlara çarparak kontrolsüz bir şekilde sahaya iniş yapmak zorunda kalan paraşüt pilotu, iki kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Cerrah olduğu belirtilen Kai S. isimli 38 yaşındaki çevre aktivistinin yargılanması durumunda 5 yıla kadar hapisle cezalandırılabileceği belirtiliyor.