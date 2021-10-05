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HABERLERAvrupa Haberleri

Greenpeace üyeleri petrol rafinerisinin girişini kapattı

#Hollanda#GREEPPEACE#AVRUPADAN HABERLER
Greenpeace üyeleri petrol rafinerisinin girişini kapattı

Hollanda’nın liman kenti Rotterdam’da, Greenpeace üyeleri, petrol ve gaz firmalarının medya ve sponsorluklarda yer almasını protesto etmek için Shell’in petrol rafinerisinin girişini işgal etti.

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GREEPPEACE’den yapılan açıklamada, “Avrupa Vatandaşı İnisiyatifi” adıyla yapılan eylemde, çevrecilerin, Rotterdam limanındaki rafinerinin girişini 33 metrelik yelkenli gemi ve 22 kayıkla kapattıkları belirtildi. Açıklamada, 12 Avrupa ülkesinden 80’den fazla aktivistin, eylemde yer aldığı kaydedildi. Eylemciler, petrol ve gazın, reklamlar ile tanıtımlarda kullanılmasının yasaklanması için Avrupa Birliğinden (AB) düzenleme yapmasını talep etti.

Greenpeace üyeleri petrol rafinerisinin girişini kapattı
‘TANITIMLARINI YASAKLAYIN’
‘Petrol firmalarının tanıtımını yasaklayın’ yazan pankartları taşıyan eylemciler, rafinerinin bacalarından birine tırmanarak ‘Petrol firmalarının tanıtımını ve sponsorluğunu kontrol et ve yasakla’ yazan pankart astı. Greenpeace yetkilisi Silvia Pastorelli, Avrupa’nın en büyük rafinerisinin girişini kapattıklarını belirterek, “Petrol, otomotiv ve havacılık sektöründeki firmalar, çevre kirliliğine karşı sorumluluklarını yerine getirmeyi reddederken, reklam ve sponsorluklarda iklim değişikliği probleminin çözümü kendileriymiş gibi tanıtılıyor” ifadesini kullandı. Petrol, otomotiv ve havacılık sektöründeki firmaların reklam ve sponsorluklarda yer almasını istemeyen eylemciler, AB düzeyinde bir milyon imza toplayarak, yasağa ilişkin yasal düzenlemenin, Avrupa Komisyonunda görüşülmesini talep ediyor.
Greenpeace üyeleri petrol rafinerisinin girişini kapattı
İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ
Greenpeace’in açıklamasında, petrol firmalarının, yer aldıkları reklamların yüzde 63’ünde, çevresel sorumluluğa sahip olduğu imajının öne çıkarıldığı bilgisine yer verildi. Polisin müdahale ettiği göstericilerden 22’si gözaltına alınırken, 32 eylemciye idari para cezası verildi. Yaklaşık 3 saat süren eylem, polisin göstericileri liman girişinden uzaklaştırmasıyla sona erdi.

 

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#Hollanda#GREEPPEACE#AVRUPADAN HABERLER