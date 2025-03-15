Granada’da ramazan Müslümanlar için bir lütuf

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İspanya’daki 1700’e yakın cami veya mescit arasında ezanın yüksek sesle minareden okunduğu tek İslam ibadet yeri olan Granada’daki Ulu Cami, ramazan boyunca Müslümanların bir araya geldikleri yerlerin başında geliyor. Granada Ulu Cami cemaati, Endülüs İslam döneminin günümüze kalan en önemli eserlerinden biri olan ve dünyanın 7 harikasından biri olarak tanınan El Hamra Sarayı’nı karşısına alan camide iftarlarını açıyor. Yaklaşık bir yıl önce Ulu Cami’nin direktörü olarak göreve getirilen Emir Hisham Melara, AA muhabirine, ramazan dolayısıyla faaliyetlerini en üst düzeye çıkardıklarını ve yoğun bir katılımla etkinlikler düzenlediklerini söyledi.



Geleneksel olarak, hurma, su ve süt ile iftarlarını açtıklarını aktaran Melara, sonrasında Fas’ın geleneksel çorbası “Harira” (nohut, mercimek, domates ve erişte ile yapılıyor) ikram ettiklerini aktardı. Ulu Cami’nin Granada’daki ilk cami olmanın yanı sıra Müslümanların bizzat kendilerinin inşa ettiği Avrupa’daki ilk cami olma özelliğine de sahip olduğunu aktaran Melara, “Bizim için buraya sahip olmak, ramazanı burada geçirmek Allah’ın bir lütfu” dedi.Son yıllardaki artışlarla yaklaşık 40 bin Müslümanın yaşadığı Granada’da bir hafta önce Ulu Cami’de kelime-i şahadet getirerek Müslüman olan Şili vatandaşı Francisco Montero ise “Aslında bir yıl daha beklemeyi düşünüyordum. Ama ramazan yaklaştıkça sabırsızlandığımı hissettim ve bunu kaçırmak istemedim. İyi ki de beklememişim. Şu anda kendimi daha huzurlu, rahat ve ruhsal olarak daha zengin hissediyorum” diye konuştu. İç dünyasında yaşadığı uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından İslam’a ulaştığını ve onu tanıdıkça merak ve heyecanının her seferinde daha arttığını anlatan Montero, hayatında ilk kez oruç tutmasına rağmen hiçbir zorluk yaşamadığını ve kendini daha güçlü hissettiğini ifade etti.“Orucun sayesinde fiziksel olarak vücudumun çok daha dengeli olduğunu hissediyorum” diyen Montero, iftar, sahur, teravih namazı gibi ramazan ayının dini vecibelerini büyük bir zevkle yerine getirmeye çalıştığını dile getirdi. Müslüman olduktan sonra Hüseyin ismini seçen Montero, Granada’nın Müslümanlar için kutsal yerlerden biri olduğunu bildiğini ve Müslüman toplumuna en iyi şekilde uyum sağlayabilmek için burayı seçtiğini anlattı.