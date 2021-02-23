Gramy Ödüllü Tenör Bülent Bezdüz’den Hannover’de dijital konser

MİLLİ gururumuz Türk Hava Yolları ve Hannover Başkonsolosluğumuzun destekleriyle Nordstadt Konserler Derneği tarafından düzenlenen ‘Avrasya Festivali’ kapsamında, Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatçısı, Grammy ödülü sahibi dünyaca ünlü tenorumuz Bülent Bezdüz sahne aldı. Hannover Oda Orkestrası şefi Hans Christian Euler yönetiminde gerçekleştirilen konserde Tenor Bezdüz’e Hannover’de konservatuar eğitimini sürdüren kızı Sesim Bezdüz de kemanıyla eşlik etti.

‘UZUN İNCE BİR YOLDAYIM’I SESLENDİRDİ

21 Şubat Pazar günü çevrimiçi olarak düzenlenen konserde Bezdüz, ‘Dertli Yoldaş’, ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’, ‘Nazende Sevgilim’ ve ‘Neredesin Sen’ eserlerini seslendirdi. Konseri takip edenler, beğenilerini, konseri canlı olarak Hannover’de konser salonunda da izleyebilmeyi umduklarını ifade ettiler.

‘MUTLU OLDUM’

Pandemi döneminde sahnelerden uzak kalan sanatseverlerle Hannover’e gelerek dijital ortamda da olsa buluşmaktan mutlu olduğunu belirten Tenor Bezdüz, “Pandemi döneminde pek çok zorluğa rağmen Almanya’ya gelerek ülkemizin tanıtımına katkı yapmak ve sanatımızı icra etmek istedim. Bu konserin gerçekleşmesinde emeği geçen başta Hannover Başkonsolosumuz Gül Özge Kaya olmak üzere, konserimizin sponsorluğunu gerçekleştiren Türk Hava Yolları’na teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.



‘ÇOK BAŞARILI BİR KONSER’

Hannover Başkonsolosu Gül Özge Kaya ise, sanatın hayatımızda önemli ve birleştirici bir role sahip olduğunu belirterek, “Sayın Bezdüz ve Hannover Oda Orkestrası Türk müziğinin tanıtımına katkı yapan çok başarılı bir konser verdi. Konser, dinleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Kendisine ve Şef Euler’e çabalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.