Graben-Neudorf’ta Yeni Camii’nin temeli dualarla atıldı

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DİYANET İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Graben-Neudorf Yeni Camii’nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşen temel atma törenine; Türkiye Cumhuriyeti Karlsruhe Başkonsolosu Mahmut Niyazi Sezgin, DİTİB Baden Dini Danışma Kurulu Başkanı Mesut Özdemir, Graben-Neudorf Belediye Başkanı Christian Eheim, DİTİB Baden-Württemberg İslam Dini Cemaati Eyalet Müdürü Fatih Şahan, caminin mimarı Ersin Baydaroğlu ve statik mühendisi Ömer Akyıldız’ın yanı sıra cami cemaatiyle belde sakinleri iştirak etti. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Graben-Neudorf DİTİB Yeni Camii dernek başkanı Mustafa Yıldız, cami kompleksi hakkında bilgi verdi. Bir yıl içerisinde inşaatın tamamlanarak ibadete açılmasını planladıklarını belirten Yıldız, caminin modern mimari ile inşa edileceğini ve birçok imkan sunacağını söyledi. Cami kompleksinde 300 kişinin aynı anda ibadet edebileceği mescidin yanı sıra konferans salonu, kütüphane ve dersliklerin bulunacağını ifade eden Yıldız, kompleksin sadece ibadet yeri değil, aynı zamanda eğitim ve kültür faaliyetlerinin merkezi olacağını vurguladı. Yıldız, son olarak, yeni caminin inşası için destek veren başta belediye başkanı olmak üzere yerel yöneticilere, Graben-Neudorf sakinlerine ve cami cemaatine teşekkür etti.

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GÜZEL BİR YATIRIM

Graben-Neudorf Belediye Başkanı Christian Eheim de, belediye meclisi üyeleriyle birlikte katıldığı DİTİB Yeni Camii’nin temel atma töreninde konuştu. Yeni caminin inşası için gerekli yasal koşulların yerel meclisin katkılarıyla sağlandığını ifade eden Eheim, özellikle Başkan Mustafa Yıldız’a teşekkür etti. Eheim, eski caminin yetersiz olduğunu fark edip, yeni bir binaya ihtiyaç duyduklarını ve bu zorlu süreçte birlikte çalıştıklarını söyledi. Demiryolu hattından gelen gürültü, otopark ve trafik gibi zorluklara rağmen, uzman görüşleri alarak süreci başarıyla tamamladıklarını belirten Eheim, yeni binanın mahalleye yapılmış güzel bir yatırım olduğunu ve Türk-İslam toplumunun yeni mabedinin herkesin kullanımına açık olacağını vurguladı. Başkan Eheim, yeni caminin Graben-Neudorf toplumu için büyük bir fayda sağlayacağını ve ortak etkinlikler için de kullanılacağını belirterek, inşaat çalışmalarının sorunsuz ilerlemesi temennisinde bulundu. Temel atma töreninin başarıyla gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Eheim, bu güzel iş birliği için teşekkür etti.

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‘UYUMLU BİRLİKTELİK BENİ SEVİNDİRDİ’

Türkiye Cumhuriyeti Karlsruhe Başkonsolosu Mahmut Niyazi Sezgin de, “Bugün burada sizlerin karşısında böylesine güzel bir vesileyle bulunmaktan onur duyuyorum. Belediye Başkanım, bu caminin inşasında vermiş olduğunuz destek için sizlere çok teşekkür ederim. Bu vesileyle aramızda birçok Alman dostumuzu da görmekten büyük mutluluk duydum. Graben-Neudorf’da böylesine uyumlu bir birliktelik görmek beni çok sevindirdi” dedi. Konuşmaların ardından DİTİB Baden Dini Danışma Kurulu Başkanı Mesut Özdemir, caminin kuruluşundan bu yana emeği geçenlere ve inşaatın tamamlanmasında maddi ve manevi destek vereceklere teşekkür ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

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BİR YIL İÇİNDE BİTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

Graben-Neudorf belde merkezinde inşa edilecek Yeni Camii, Eğitim ve Kültür Kompleksi, 1200 metrekare alan üzerine 2 kat 2 blok olarak tasarlandı. 1998 yılında kurulan cemiyet, ihtiyaçlara cevap veremediği için modern mimari özellikleri yansıtacak yeni bir cami ve külliyenin inşa edilmesine zaruri ihtiyaç duyuldu. Yatay mimari tarzı ile inşa edilecek caminin 300 metrekare ibadet alanı olmak üzere 8 derslik, idare birimleri, bay ve bayan yetişkinlere yönelik lokal ile gençlik merkezi, kütüphane, çok amaçlı konferans salonu yer alacak. İç mekan 6 metrekare çapında merkezi cam kubbe olarak inşa edilecek. Ayrıca yaşlı ve engelliler için asansör ve bebek odasının düşünüldüğü camide, 200 araç kapasiteli otopark olacak.

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