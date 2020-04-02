‘Gözlerimiz, birbirimizin üzerinde olsun’

“HEP birlikte kasvetli günlerden geçiyoruz. Sabah kalktığımızda gerçek dünyayı yeniden fark ediyoruz. Ama bu dünyanın garip ve gerçek dışı olduğunu görüyoruz. Meydanlar ıssız, okul avluları boş ve sessiz. Severek gittiğimiz kafeler, restoranların kapıları kilitli. Sokakta karşılaşan tek tük insanlar daire çizerek birbirinden uzaklaşıyor.

Bazılarımızı bu kriz çok daha derin etkiledi. Hasta ve yalnız bıraktı. Ekonomik endişe içine düşürdü. Sakin olmaya çağrılıyoruz, ama içimiz huzursuz. Sabırlı olmamız gerekiyor, ama sabırsızlıkla normale dönmeyi özlüyoruz. Mesafe koymamız gerekiyor ama birbirimize yakınlığı özlüyoruz. Bu kriz bizde en derin korkuları uyandırdı ama aynı zamanda içimizdeki güzellikleri de. İşte bugün bu iyi yanımıza tutunma zamanı. Birçok insanla telefonda görüşüyorum. Cesaret veren ve yardıma koşan insanlarla konuşuyorum. Reutlingen’de tıp öğrencisi Amandeep Grewal rüzgâr hızıyla bir internet platformu kurmuş, hastanelere tıp öğrencilerini yönlendiriyor. Hastanede çalışan Katrin Höhne, üç çocuğuyla işten sonra hastanesi için maske dikiyor. Piyanist İgor Levit, akşamları internet üzerinden oturma odalarımıza canlı konser veriyor. Bu örnekler bizim izolasyona mahkûm olduğumuzu, ama boş boş oturmak zorunda olmadığımızı gösteriyor.”

HERKESE GÖREV DÜŞÜYOR

Şimdi herkese görev düşüyor. Birbirimize yardım etme ve dayanışma zamanı. Siz, hepiniz şimdi yardımcı olabilirsiniz. Yaşlı komşunuz için alışveriş yapabilir, yalnız insanları telefonla arayıp halini hatırını sorabilirsiniz. Huzurevlerindekilere mektup, kartpostal gönderebilirsiniz. Tarlada çiftçilere yardım edebilirsiniz.”

Mobil test ekibiyle gezen Dr. Claudia Meister’in sözlerini örnek gösteren Cumhurbaşkanı Steinmeier, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu krizin iyi yanı da oldu. Şimdi birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Eğer birbirimizi asıl şimdi iyi tanıyacaksak, o zaman insanlığı, dayanışmayı ve yardımseverliği göstermenin tam zamanı. Eğer hep beraber bunu yaparsak, toplumumuz bu krizle çökmez, tersine çok daha bütünleşir. Hepimizin gözü birbirimizin üzerinde olsun.”