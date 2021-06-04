Gözler Saksonya-Anhalt seçimlerinde

SPIEGEL dergisi adına Civey kamuoyu araştırma şirketi tarafından yapılan ankette CDU yüzde 29 oy oranıyla birinci, AfD ise yüzde 28 oyla ikinci sırada yer aldı. Bir önceki seçimlerde yüzde 5 barajının altına kalan FDP’nin bu seçimlerde yeniden Meclis’e dönmesi bekleniyor. FDP, anketlerde yaklaşık yüzde 6 oy alırken, SPD ve Sol Parti’nin oyu ise yüzde 10 çıkıyor. Almanya genelinde büyük yükselişte olan Yeşiller ise bu eyalette anketlerde yüzde 8 oyla son sıralarda yer alıyor. CDU’lu Eyalet Başbakanı Reiner Haselhof, yürüttüğü seçim kampanyasında özellikle federal hükümetin pandemi siyasetine yönelik eleştirilere cevap vermek zorunda kaldı. Seçimlerin ardından, halen eyalette iktidarda olan CDU-SPD-Yeşiller arasındaki ‘Kenya koalisyonu’ denilen üçlü koalisyonun devam edip etmeyeceği merak ediliyor.