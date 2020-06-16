Gözler bu davada: Lübcke’nin katil zanlısı reddi hakim istedi

CİNAYETTEN sonra Kassel’deki cezaevine konan Stephan E. ile suç ortağı Markus H. dava nedeniyle geçen hafta Frankfurt’taki cezaevine nakledilmişti. Burada karantinada tutulan iki tutuklu, bugün başlayan davada mahkeme binasına çok sıkı güvenlik önlemleri altında getirildi. Polis zanlıların kaçırılabileceği ve mahkeme önünde gösteri yapan ırkçı karşıtlarının taşkınlık yapabileceği ihtimaline karşılık hem karadan hem de havadan güvenlik önlemleri aldı. Eskort eşliğinden yargılamanın yapılacağı binanın garajına getirilen iki sanık, elleri kelepçeli ve maskeli olarak duruşma salonuna alındılar. Yüksek güvenliği bulunan 165C No’lu salonda başlayan davayı Lübcke’nin dul eşi ve iki oğlu da müdahil olarak izlediler. Lübcke ailesinin avukatı Holger Matt, duruşma öncesi basına yaptığı açıklamada katillerin sinsice adam öldürdüklerini belirterek cinayeti kınadı. Avukat, Lübcke ailesinin cinayetin tüm ayrıntılarıyla aydınlatılması yönünde beklentisinin olduğunu da söyledi. REDDİ HAKİM İSTENDİ

Stephan E.’nin savunmasını yapan avukatlardan biri Mustafa Kaplan, diğeri de Frank Hannig. Sanık avukatı Hannig, mülteci ve İslam karşıtı PEGIDA hareketine yakınlığıyla biliniyor. Avukat Hannig savcının iddianamesini okumasına başlamadan önce mahkeme heyetine iki dilekçe sundu. Bir dilekçede davanın ertelenmesini, diğerinde ise reddi hakim talebinde bulundu. Sanık avukatı reddi hakime gerekçe olarak hakimin ön yargılı olduğunu gösterdi. Davanın ertelenmesini ise koronavirüs nedeniyle tarafların sağlığının risk altında olması ve alınan önlemler nedeniyle kısıtlı sayıda izleyicinin salona alınması gerekçesiyle talep etti. Davanın ekim ayına kadar sürmesi bekleniyor. EVİNİN TERASINDA VURULDU, DNA BULUNDU

Başbakan Angela Merkel’in göç ve mülteci politikalarını savunan Vali Walter Lübcke, sık sık aşırı sağ kesimlerden ölüm tehditleri almıştı. Lübcke 2 Haziran 2019 tarihinde gece yarısı evinin terasında tek başına olduğu sırada yakın mesafede kafasına sıkılan tek kurşunla öldürüldü. Cinayet yerinde inceleme yapan ve delil toplayan polis ve savcılık ekipleri, Stephan E.’nin DNA’sına rastladı. Evine yapılan baskınla yakalanan Stephan E., sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf etti. Silahı Markus H.’nin kendisine temin ettiğini de anlattı ve cinayet silahını sakladığı yeri polise gösterdi. Polis gösterilen yerde silahı buldu. Ancak daha sonra çark edip ifadesini geri çekti. İki sanık Stephan E. ile Markus H. yakın iki arkadaş. İkisi de neonazi olarak biliniyor. Beraber gittikleri savcılık derneğinde sık sık atış talimatı yaptıkları da belirlendi. Stephan E.’nin daha önce de mülteci yurduna bombalı saldırıda bulunmaktan ceza aldı. Frankfurt’ta yabancı bir kişiyi bıçaklama suçu da işledi. Iraklı bir mülteciyi arkadan bıçaklayarak ağır yaralayan Stephan E., 1 Mayıs kutlamaları sırasında sendika üyelerine de saldırmıştı.