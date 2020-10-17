Gözler Augsburg'da olacak

BUNDESLIGA'nın 4. haftasında tüm maçlar bugün ve pazar günü oynanacak. Federasyon, UEFA Uluslar Ligi mücadelesi nedeniyle cuma akşamına bu hafta maç koymamıştı. Bugün yedi, yarın ise iki karşılaşma oynanacak.

DORTMUND HOFFENHEİM'A KONUK

Ligde yüzde 54 oranla en çok ikili mücadele kazanan takımı unvanını taşıyan Dortmund, bu sezon her karşılaşmada gol atma başarısı gösteren Hoffenheim'a konuk oluyor. Bugün saat 15.30'da oynanacak karşılaşmanın bol gollü geçmesi bekleniliyor. Maçta Hoffenheim'ın en büyük silahı Kramariç olacak. Dortmund'da ise Haaland ve genç Reyna ile birlikte Sancho takımın en büyük gol silahları. Kramariç Bundesliga'da Dortmund'da karşı çok sık gol bulan bir futbolcu. Kramaric sarı siyahlara karşı kariyerinde oynadığı sekiz Bundesilga maçında yedi gol atma başarısı gösterdi. Geçen sezonun son haftasında Kramariç dört kez Dortmund filelerini havalandırdı. Her iki takım da sezonun ilk üç haftasında iki galibiyet ve bir yenilgi alıp altı puan topladı. Aynı saate Freiburg zorlu rakibi Werder Bremen'i ağırlıyor. Ligde Freiburg kendi sahasında en çok Bremen'e karşı kaybetti. Lig tarihinde Bremen'e 12 kez yenilen Freiburg, rakibinden 42 de gol yedi.

LİDER RB LEIPZIG DEPLASMANDA OYNUYOR

Lig lideri RB Leipzig bu hafta deplasmana çıkıyor. Augsburg ile deplasmanda oynayacak olan RB Leipzig'un en büyük silahı golcü Forsberg. İsveçli golcü bu sezon iki gol attı, bir golün de hazırlayıcısı oldu. Augsburg ise geride kalan üç haftada beş gol buldu. Augsburg'un gollerini beş ayrı futbolcu attı. İlk üç haftada üç yenilgi alan Mainz sahasında Leverkusen'i konuk ediyor. Üç maçta üç gol atıp, üç beraberlik alan Leverkusen'in ligde üç puanı bulunuyor. Bugün saat 18.30'da Bielefeld'in konuğu Bayern Münih olacak. Bayern Münih, DFB Kupası maçında dinlendirdiği futbolcuları bu maçta oynatacak. Saat 20.30'da ise Wolfsburg ile Glarbach karşı karşıya geliyor. Maç Gladbach'ın sahasında oynanacak.

PAZAR GÜNÜ İKİ MAÇ VAR

Sezonun dördüncü haftası yarın oynanacak iki karşılaşmayla tamamlanacak. Günün ilk maçı saat 15.30'da Köln ile Frankfurt arasında oynanacak. Evsahibi avantajını kullanmak isteyen Köln, galip gelme hesapları yapıyor. Sezonun ilk üç maçında üç yenilgi alan Köln, bu karşılaşmada puanla ayrılmak istiyor. Sezona iyi bir başlangıç yapan Frankfurt ise liderlik peşinde. Bu maçta Frankfurt'un en büyük silahı Bas Dost. Hollanda'lı futbolcu sezonun ilk üç maçında iki gol atıp, iki golün de hazırlayıcısı oldu.

Haftanın kapanış maçında ise son sırada bulunan Schalke Union Berlin'i ağırlıyor. Schalke bu maça 300 kadar seyirci alabilecek. Karşılaşmanın başlama saati 18.00. Schalke'de Ozan Kabak cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Haftanın maç programı şöyle:

BUGÜN

Hoffenheim – Dortmund (15.30)

Augsburg – RB Leipzig (15.30)

Hertha Berlin – Stuttgart (15.30)

Mainz – Leverkusen (15.30)

Freiburg – W. Bremen (15.30)

Bielefeld – B. Münih (18.30)

Gladbach – Wolfsburg (20.30)

PAZAR

Köln – Frankfurt (15.30)

Schalke – Union Berlin (18.00)