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Avrupa
AA / Fotoğraf: Reuters
Haber Giriş: 08.01.2021 - 09:54 | Son Güncelleme:

Gözaltına alınırken polislere tükürdü... 24 polis karantinada...

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Gözaltına alınırken polislere tükürdü... 24 polis karantinada...
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Belçika’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyan bir kişi, kamu malına zarar verdiği için kendisine müdahale eden güvenlik güçlerine tükürünce 24 polis karantinaya girmek zorunda kaldı.

BELÇİKA basınındaki haberlere göre, Aalst kentinde bir kişinin sokakta kamu malına zarar verdiği ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitti. Maskesi bulunmayan kişiye müdahale eden polis ekipleri direnişle karşılaştı. Güvenlik güçlerinin gözaltına almak istediği kişi bu sırada polis memurlarına tükürdü. Polis merkezine götürülen ve Kovid-19 testi yapılan kişinin koronavirüs taşıdığı anlaşıldı. Gözaltına alınan kişi Brugges kentindeki cezaevinin revirine götürülürken, 10 polis yüksek risk, 14 kişi de düşük risk taşıyan temasta bulundukları için en az 7 gün sürecek karantinaya alındı. Polislere tüküren kişinin birçok suçtan sabıka kaydı bulunduğu belirtildi.

 

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