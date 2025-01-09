Gözaltı listesi nasıl sızdırıldı

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POLİS sözcüsü Florian Nath, RBB televizyonuna yaptığı açıklamada, yılbaşı gecesi geçici olarak gözaltına alınanların isimlerinin yer aldığı listenin, Nius portalında sızdırılmasının ardından soruşturma başlatıldığını doğruladı. Nath, kişisel verilerin yasal dayanağı olmadan yayınlanmasının, veri koruma kurallarını ihlal ettiğini ve ayrımcılığı körüklediğini kaydetti.



Sol Parti’den Berlin Eyalet Parlamentosu üyesi Niklas Schrader de X’ten yaptığı paylaşımda, “Görünüşe göre Berlin’de polisten yılbaşı gecesi şüphelilerinin kişisel verileri sağcı portal Nius’a ön isimleri de dahil aktarıldı. Bu, gerçek bir skandal. Bunu İçişleri Komisyonu’nda tartışacağız” ifadelerini kullandı.Berlin polisi yılbaşı gecesi 1500 suç kaydını işleme almış ve 670 kişi hakkında farklı suçlardan dolayı soruşturma başlatmıştı. 670 kişiden 264’ü yabancı uyruklu, 406’sının Alman vatandaşı olduğu ancak sızdırılan isim listesinde Alman şüphelilerin çoğunun göçmen kökenli olduğu görülmüştü.