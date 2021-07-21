Göttingen’de polis şiddeti

BİR gencin saldırgan davranışları nedeniyle etrafa verdiği rahatsızlık üzerine olay yerine polis çağrıldı. Tutuklama sırasında ise polise mukavemet gösteren genci yere yatıran 4 kişilik polis ekibi zor kullanmak zorunda kaldı. Görüntülerde polisin ABD’de George Floyd’un ölümüne neden olan boğazına diziyle bastırma yöntemiyle genci tutuklamaya çalıştığı görülüyor.

YUMRUK ATMIŞLAR

Ayrıca bir polisin, yere yatırıldıktan sonra küfretmeye başlayan zanlıya yumruk attığı gözleniyor. Göttingen Emniyet Teşkilatı, zanlının bıçak taşıdığı yönünde ihbar yapıldığını ve tutuklama sırasında polise şiddetle karşılık verdiğini açıkladı. Ancak görüntülerden sonra yumruk atan polis hakkında ön soruşturma başlatıldığı ifade edildi.