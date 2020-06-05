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Hürriyet
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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 05.06.2020 - 14:32,Son Güncelleme:

Göttingen’de kitlesel korona testi

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Göttingen’de kitlesel korona testi
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Almanya’nın Göttingen kentinde çoğunluğu eski Yugoslavya ülkelerinden gelen göçmenlerin kaldığı İduna Merkezi adlı bloklarda kitlesel korona testi başlandı.

600 sakinin kayıtlı olduğu bloklarda çok daha fazla insanın kaldığı sanılıyor. Sağlık İdaresi binanın altındaki kapalı garajda test için çadırlar kurdu. Tüm sakinlerin pazar gününe kadar testten geçirilmesi planlanıyor. Polisin teste gelmek istemeyenleri zorla getireceği açıklandı. Bloklarda kalan Boşnak ailelerin kalabalık olarak Ramazan Bayramı’nı kutlaması sonucu virüsün şimdiye kadar en az 120 kişiye bulaştırıldığı belirlendi. 300 civarında insan ise karantina altında bulunuyor. Kentte önlem olarak tüm okullar kapatıldı. Spor faaliyetleri yasaklandı.

Göttingen’de kitlesel korona testi

Göttingen’de kitlesel korona testi

Göttingen’de kitlesel korona testi

Göttingen’de kitlesel korona testi

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