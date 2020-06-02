Göttingen’de kabûs geri döndü!

ALMANYA’nın 120 bin nüfuslu üniversite kenti Göttingen korona kabusu yaşıyor. Kuralları ihlal eden çok sayıda insana koronavirüs bulaştı. Yasak olduğu halde açılan bir nargile bar ve aile buluşmasında koronavirüs şüphesiyle 156 kişi test edildi ve 68 insana koronavirüs tanısı konuldu. Diğerlerinin test sonucu bekleniyor. Koronavirüs tanısı konulan hastaların temas ettiği 300’ün üzerinde kişi tespit edildi. Diğer temasları da tespit etmek için kent sağlık idaresi yoğun çalışma yürütüyor. Bu nedenle vaka sayısının çok daha yükselmesi bekleniyor. Koronavirüs testi pozitif çıkan 57’sinin çocuk ve genç öğrenci olduğu belirlendi.





13 AYRI OKULDA ÇIKTI

Öğrencilerin 13 ayrı okuldan olduğu belirlendi ve bu okullarda güvenlik önlemleri alındı. Yeni koronavirüs vakalarından yüzlerce öğrencinin etkileneceği belirtildi. Şehir sağlık idaresi yetkililerinin verdiği bilgiye göre nargile barda birkaç kişi aynı nargileyi kullandı. Nargile bar kapatıldı ve ağır para cezası için soruşturma başlatıldı. Diğer kişilerin ise tatil nedeniyle birbiriyle buluşan kalabalık aile grupları olduğu belirlendi. Aile fertlerinin sosyal mesafeye uymadığı kaydedildi. Koronavirüs tanısı konulanların hepsi karantina altına alınırken, bir kişi ise hastaneye yatırıldı.