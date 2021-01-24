Gösterilerde maske takmayana 500 euroya kadar ceza

NEHAMMER, kamu yayıncı kuruluşu ORF’ye yaptığı açıklamada, 16 Ocak’ta başkent Viyana’da en az 10 bin kişinin katılımıyla düzenlenen Kovid-19 tedbirleri karşıtı gösteride çok sayıda göstericinin maske ve mesafe kuralına uymadığını belirterek, bu durumun bir daha tekrarlanmasına izin vermeyeceklerini ifade etti. Kovid-19 karşıtı gösteriden dersler çıkarttıklarını, polisin bir dahaki gösteriye daha hazırlıklı olacağını vurgulayan Nehammer, maske ve mesafe kuralına uymayanların 500 euroya kadar para cezasına çarptırılabileceğini kaydetti. AŞIRI SAĞCI VE IRKÇI GRUPLAR

Bakan Nehammer, özellikle aşırı sağcı ve ırkçı grupların, Kovid-19 önlemlerine karşı düzenlenen protesto gösterilerini, kendilerine destekçi kazanmak için kullandığına dikkati çekerek, bundan sonra bu tarz eylemlerde aşırıcılıkla mücadele birimlerinin de görev alacağını ve radikal yapıların olumsuz faaliyetlerine müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise 25 Ocak’ta toplu taşıma araçları ve kapalı alanlarda zorunlu hale getirilecek FFP2 maskelerinin, diğer maskelere oranla daha iyi koruma sağladığına işaret edilerek, düzenlemeye uymayanlara 25 euro ceza kesileceği ifade edildi. Başkent Viyana’da 16 Ocak’ta düzenlenen Kovid-19 tedbirleri karşıtı protesto gösterisinde çok sayıda eylemci maske ve mesafe kuralına uymamış, polis 20 kişiyi kısa süreli gözaltına alınmış, 310 kişiye cezai işlem uygulanmıştı.