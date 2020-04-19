Görüşmelerin sızması Neuer’i kızdırdı

NEUER, 2011’den beri Bayern Münih’in kalecisi. 2021 yılının Haziran ayına kadar da kulüple sözleşmesi bulunuyor. Basına yansıyan haberlere göre B. Münih tecrübeli kaleciyle sözleşmesini üç yıl daha uzatmak istiyor. Tecrübeli kaleci ise sözleşmenin beş yıllık olmasında ve her yıl 20 milyon Euro parada diretti. Bu yüzden de görüşmeler tıkandı. Haberlerin basında yer alması üzerine açıklama yapan Neuer, görüşmelerinin içeriğinin sızmasının kendisini irite ettiğini ve kızdırdığını söyledi: “B. Münih’te görmediğim bir tutum. Şunu açıkça söyleyebilirim ki, Hasan Salihamidzic ve Oliver Kahn ile yaptığım transfer görüşmelerinde süre konusunda çok esnek davrandım. Yıllık 20 milyon Euro rakamı da doğru değil. Yapılacak sözleşme hem Bayern Münih hem de benim için kazançlı olmalı. Her iki taraf da memnun kalmalı. Performansımla takımın başarısına katkı sunmak istiyorum. Görüşmelerin ana konusu da bu başarıyı sağlayacak koşulların yerine getirmesi ile ilgili. Benim açımdan kulübü beş yıllık sözleşme imzalamaya zorlamanın ütopik olacağı çok açık. 34 yaşındayım ve 39 yaşında ne olacağını şimdiden görmem çok zor. Bu yüzden beş yıllık bir sözleşme talebi hiç mantıklı değil. Benim için yönetim ile yaptığım görüşmelerde güven çok önemli. Eğer görüşmeler dışarı çıkıyorsa, burada söz konusu olan takdirdir. Ben kimseyi suçlamam. Masada iki-üç kişi oturuyordu. Konuşulanlar kulüp içinde yayıldı. Hangi kanaldan dışarı sızdığı konusunda benim bir fikrim yok.”

YENİ KALECİYE OYNAMA GARANTİSİ

Bayern Münih yönetimi, Neuer’in 2021 yılında sona erecek sözleşmesini üç yıl daha uzatmak istiyor. Tecrübeli kalecinin de üç yıllık süreye sıcak baktığı, ancak itirazının yeni alınan kaleci Alexander Nübel ile yapılan sözleşmenin içeriğine olduğu belirtiliyor. Yönetimin sadece sözlü olarak değil, yazılı olarak da Nübel’e oynama garantisi vermesi Neuer’i kızdırdı. Taraflar arasındaki görüşmelerin de bu nedenle tıkandığı belirtiliyor. Neuer, kaleciye oynama garantisinin verilmesiyle ilgili bir soruya, “Bana yabancı bir durum. Performansa dayalı sporlarda böyle bir şey söz konusu olmaz. Bu tür sözler vermek her zaman riskli olur. Bayern Münih gibi bir takımı çalıştıran teknik direktör bu yönde bir karar vermeyebilir” dedi.