Görüşme 4.5 saat sürdü

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Bild am Sonntag gazetesinin edindiği bilgilere göre, Kremlin Sarayı’nda perşembe akşamı yapılan Schröder-Putin görüşmesi yaklaşık 4.5 saat sürdü. Gazetenin haberinde, Schröder’in cuma akşamı da Putin’in en yakın danışmanlarından biriyle uzun bir görüşme yaptığı ve cumartesi sabahı eşi Soyeon Kim’le birlikte Moskova’dan İstanbul’a uçtuğu yer aldı. Rusya’nın önde gelen enerji şirketi Rosneft Denetleme Kurulu Başkanı olarak yıllardır görev yapan ve ‘Putin’in dostu’ olarak bilinen Schröder’in devreye girmesini Ukrayna’nın istediği ileri sürüldü. Belarus’ta yapılan barış görüşmelerinde Ukrayna heyetinde yer alan Ukrayna milletvekili Rüstem Umerov’un girişimi üzerine Schröder’in pazartesi günü İstanbul’a uçtuğu ve orada görüşmelerde bulunduğu belirtildi. ABD’de yayımlanan haftalık ‘Politico’ dergisi Rusya’dan gönderilen özel bir uçakla Schröder ve eşinin çarşamba günü İstanbul’dan Moskova’ya uçtuklarını da ileri sürmüştü.

Putin-Schröder görüşmesi hakkında hiçbir açıklamada bulunulmazsan, Bild gazetesi, Gerhard Schröder’in, Rus şirketlerle ilişkilerini tamamen kesmesinin istenmesini, üyesi olduğu SPD’nin üyelikten ihraç tehditlerini ve Almanya’da çeşitli çevrelerin katı eleştirilerini ‘abartılı bir reaksiyon’ olarak değerlendirdiğine de yer verdi.