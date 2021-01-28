Görüntüleri izleyince avukat da savunamadı

SANIK polis memurları, Ekim 2017’de 38 yaşındaki Nikolas P.’yi gözaltına alırken kendisine karşı şiddet kullanmakla suçlandı. Savcı iddianamesinde, iki polisin elleri kelepçeli şekilde yerde yatan Nikolas P.’nin yüzüne 10 kez yumrukla vurduklarını, üçüncü bir polisin de olaya müdahale etmeden izlemekle yetindiğini, Nikolas P.’nin burnunun iki yerden kırıldığını yazdı. Her iki polis de kendilerine yönelik suçlamaları reddetti. Sanık polis Michael K., “Adam çok agresif davrandı. Görevimi yapmayı engelledi ve bana vurmaya çalıştı” derken, diğer polis de “Bana tekme attı ve bize direndi” sözleriyle kendisini savundu. Nikolas P. ise, “Beni dövdüklerinde öleceğimi düşündüm. Direnemedim bile” dedi. ‘CEZA ERTELENDİ, MEN YOK’

Hâkim, dosyada delil olarak yer alan Düsseldorf şehir merkezinde meydana gelen şiddet olayının güvenlik kamerası görüntülerini mahkemede izletti. Görüntülerde yerde yatan şüpheli hiçbir direniş göstermezken, iki polis memurunun kendisini acımasızca dövdükleri ortayla çıktı. Görüntülerin izlenmesinden sonra savcı, “Ben burada bir direniş ve karşı koyma göremiyorum. Sadece polisin yerde yatan bir kişin kafasına vurduğunu görüyorum” dedi. Sanıkların avukatı ise görüntülerin izlenmesinden sonra müvekkillerini savunacak durumda olmadığını söyledi. İki sanığı suçlu bulan hâkim, Michael K.’yı 6 ay, Henning B.’yi de 9 ay hapisle cezalandırdı. İki polisin cezası da ertelendi. Polisler ayrıca, kurbanlarına toplam 5 bin 500 euro tazminat ödemeye mahkûm oldu. Her iki memur da, polis yasalarına göre bir yıldan daha az hapis cezası aldıkları için meslekten men edilemedi.