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Avrupa
Haber Giriş: 23.07.2021 - 12:22 | Son Güncelleme:

Barcelona'dan görülmemiş disiplin kuralları! Futbolculara saç boyatmak ve sıra dışı kıyafetler giymek yasaklandı

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Barcelona'dan görülmemiş disiplin kuralları! Futbolculara saç boyatmak ve sıra dışı kıyafetler giymek yasaklandı

Katalan devi Barcelona, genç futbolcuları disipline etmek için ilginç yasaklar koydu. Antrenman ve maç günleri telefon kullanmak yasak, saçlar farklı renklere boyanmayacak ve sıra dışı modeller yapılmayacak.

Barcelona, genç futbolcularına akılalmaz yasaklar getirdi. Haberler.com'un haberine göre Katalan devi futbolcuların disiplin ortamından uzaklaşmaması adına kılık kıyafetten, saç şekline kadar birçok yasak getirdi.

İspanyol medyasından AS gazetesi, Barcelona'nın getirdiği ilginç yasakları okuyucularına servis etti. Haber okuyucular tarafından da şaşkınlıkla karşılandı.

İşte o yasaklar:

Barcelonadan görülmemiş disiplin kuralları Futbolculara saç boyatmak ve sıra dışı kıyafetler giymek yasaklandı
Antrenman ve maç günleri telefon yasak... Telefonlar kulüp yetkililerine teslim edilecek.
Barcelonadan görülmemiş disiplin kuralları Futbolculara saç boyatmak ve sıra dışı kıyafetler giymek yasaklandı
Saçlar, göz alıcı parlak ve farklı renklere boyanmayacak. Sıra dışı saç modelleri yapılmayacak.
Barcelonadan görülmemiş disiplin kuralları Futbolculara saç boyatmak ve sıra dışı kıyafetler giymek yasaklandı

Barcelonadan görülmemiş disiplin kuralları Futbolculara saç boyatmak ve sıra dışı kıyafetler giymek yasaklandı
Sıra dışı kıyafetler giyilmeyecek.

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