Barcelona'dan görülmemiş disiplin kuralları! Futbolculara saç boyatmak ve sıra dışı kıyafetler giymek yasaklandı

Barcelona, genç futbolcularına akılalmaz yasaklar getirdi. Haberler.com'un haberine göre Katalan devi futbolcuların disiplin ortamından uzaklaşmaması adına kılık kıyafetten, saç şekline kadar birçok yasak getirdi.

İspanyol medyasından AS gazetesi, Barcelona'nın getirdiği ilginç yasakları okuyucularına servis etti. Haber okuyucular tarafından da şaşkınlıkla karşılandı.

İşte o yasaklar: Antrenman ve maç günleri telefon yasak... Telefonlar kulüp yetkililerine teslim edilecek. Saçlar, göz alıcı parlak ve farklı renklere boyanmayacak. Sıra dışı saç modelleri yapılmayacak.

Sıra dışı kıyafetler giyilmeyecek.