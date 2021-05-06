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Avrupa
DHA
Haber Giriş: 06.05.2021 - 12:21 | Son Güncelleme:

Görme engelliler için akıllı ayakkabı

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Görme engelliler için akıllı ayakkabı

Avusturya’daki teknoloji şirketi Tec-Innovation mühendisleri, görme engelliler için özel olarak geliştirilen ‘InnoMake’ adlı akıllı ayakkabı geliştirdi.

GÖRME engelli bireyler, ayakkabının ucuna takılan ultrasonik sensörler sayesinde engellerden haberdar oluyor. Otomobil park sensörlerine benzer sistemin kullanıldığı akıllı ayakkabıda görme engelli kullanıcı herhangi bir engele yaklaştığı an titreşim sayesinde uyarılıyor. Firma, değeri 3 bin 800 dolar (31 bin 600 TL) olan akıllı ayakkabıların önümüzdeki yıllarda yapay zekâ destekli bir kamera ile geliştirilmesi için çalışma başlattıklarını açıkladı.

Görme engelliler için akıllı ayakkabı

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