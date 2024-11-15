Gorki Tiyatrosu’na yeni yönetmen

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Baden Baden ‘Kunsthalle’ (Sanat Salonu) Müdürü olan Çağla İlk’in Berlin’deki görevini Bursa doğumlu Shermin Langhoff’tan (Şermin Özel) 2026 yılında devralacağı açıklandı. 2024 Venedik Bienali Alman paviyonu küratörlüğünü yapan Çağla İlk’in daha önceki yıllarda da oyun yazarı ve küratör olarak çalıştığı Maxim Gorki Tiyatrosu için çok iyi bir isim olduğu belirtildi. Berlin Kültür Senatörü Joe Chialo, Çağla İlk’in uluslararası düzeyde sıkı ilişkileri olan birinci sınıf bir dramaturg olduğunun altını çizdi. Çağla İlk de kendisine böyle bir görev üstlenmesi teklifi geldiğinde hemen “Evet” dediğini belirtirken, “Yeniden Berlin’de olacağım için çok mutluyum” dedi.

ALMANYA’YA 2004’TE GELDİ

İstanbul’da doğan Çağla İlk, 2004 yılında Almanya’ya gelerek Berlin Teknik Üniversitesi’nde mimarlık öğrenimi gördü. İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi’nde de aynı bölümde öğrenim yaptı. Bu arada sanat, ses, tiyatro ve performansa ağırlık vererek, 2008-2012 yıllarında Berlin’de göçmen kökenlilerin kurduğu Ballhaus Naunynstrasse Tiyatrosu’nda yapımcı, rejisör ve dramaturg olarak çalıştı. 2012-2020 yıllarında da Maxim Görki Tiyatrosu’nda dramaturg ve küratörlük yaptı. 2020 yılında da Misal Adnan Yıldız’la birlikte Baden Baden Sanat Salonu yöneticiliğini üstlendi. Adnan Yıldız’ın geçen yıl ayrılmasından beri görevi kendisi yalnız sürdürmektedir.