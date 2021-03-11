Goril bebeğe ‘Tilla’ adı verildi

BEBEK gorilin dünyaya gelmesinden sonra Berlin Hayvanat Bahçesi yönetimi goril bebeğe isim bulmak için sosyal medya üzerinden isim önerileri istedi. Yaklaşık bir hafta içinde 17 binden fazla isim önerisi geldi. Önerileri değerlendiren Hayvanat Bahçesi ise ‘Tilla’ isminde karar kıldı. Hayvanat Bahçesi Müdürü Dr. Andreas Knieriem, “Goril bebeğimiz için isim önerilerinde bulunanlara teşekkür ediyorum. Bizim için de isim seçmek kolay olmadı. Ancak en sonunda ortak bir kararla Tilla isminde karar kıldık” dedi. Goril bebeğin salgın döneminde dünyaya gelmesinden dolayı önerilen isimlerin arasında ‘Umut’, ‘Covi’, ‘Locke’ gibi birçok korona ve salgını çağrıştıran isimler olduğu belirtildi. Ayrıca bir kişi de ‘Frau Merkel’ ismini önerdi.

