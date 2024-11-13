Gören dönüp bir daha bakıyor

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12 yaşındayken Samsun’dan Almanya’ya gelen Hasan Özdaş, çiçekçilik yapmaya başladı. 53 yıl Almanya’da yaşayan Özdaş, hep özlemini çektiği vatanı Türkiye’ye döndü. Çocukken babasından ve diğer büyüklerinden gördüğü giyim tarzına göre gardırobunu yeniden dizen 61 yaşındaki Özdaş, bu şekilde giyinerek eşiyle birlikte Türkiye turuna çıktı. Babasından esinlenerek yöresel çizme, pantolon, köstekli saat, gömlek, yelek, tespih, kasket giyinen ve 20 yıldır hiç kesmediği bıyıkları ile ülkeyi gezen Özdaş, oldukça dikkat çekiyor. Vatandaşlar ve turistlerin sık sık fotoğraf çekindiği Özdaş, tarzı ile adeta fark oluşturuyor. Eskişehir’in Tarihi Odunpazarı Evleri’ni de gezen Hasan Özdaş, dışarıda sadece bu kıyafetle dolaştığını söyledi. Düğüne de cenazeye de yöresel kıyafetleriyle katılan Özdaş, 20 yıldır düzeltmek dışında hiç makas değmeyen bıyıklarını her gün tarayıp özel besleyici yağlar sürüyor.

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‘BABALARIMIZ BÖYLE GEZERDİ’

Özdaş, tarzı hakkında şunları söyledi: “Almanya’da 35 yıl kaldım. Kendi iş yerim ve bir evim vardı. Emekli oldum ve vatanıma döndüm. Şimdi geziyorum. Eskiden babalarımız ve dedelerimiz böyle gezerdi. Çocukken de ben onların tarzına özenirdim, ‘Büyüdüğüm zaman ben de böyle giyinip gezeceğim’ derdim. Bu kıyafetleri giyip gezeyim diye geri geldim. Şimdi de il il geziyorum, ülkenin her tarafına gidiyorum. Toplam 5 takımım var. Bazıları, ‘Eskiyi yaşatıyorsun, tebrik ederiz Pala Dayı’ diyorlar. Bıyıklar 20 yıldır var, onlara da devamlı bakıyorum ve zaman zaman boyatıyorum. Tespihim ise hanımın hediyesi. Safranbolu’ya gitmiştik, oradan bana hediye almıştı. Evlenirken eşime, ‘Beni böyle kabul edeceksen evleniriz, yoksa evlenmeyiz’ dedim. Hanım da ‘Bana da yaptır, ben de gezeyim’ diye cevap verdi. Zaman zaman hanımla da böyle giyinip geziyoruz, benim kıyafetim bu. Mutluyum, çok mutluyum, Almanya’dan iyi ki dönmüşüm.”