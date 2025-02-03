‘Gönülden Üsküdar’ dünyaya açılıyor

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İNGİLTERE’de Türk kültürünü temsil eden ve Kraliçe Elizabeth tarafından taltif edilen ses sanatçısı, koro şefi ve besteci Suat Sancar’ın ‘Emotions of Üsküdar’ (Gönülden Üsküdar) adlı klibini Aybars Taras yönetti. Klipte, Suat Sancar’a oyuncu Aybüke Sarıkaya eşlik etti. ‘Üsküdar’a Giderken’ şarkısı, eserde dört farklı dilde seslendiriliyor.





DEVASA BİR KÜLTÜREL SANAT ŞÖLENİ

Uluslararası sanatçılar Marina Deligianni (Yunanca), Tarik Beshir (Arapça) ve Cee Cee (İngilizce) vokalleriyle katkı sağladı. Türk müziği, bu eserde rap ve caz türleriyle harmanlanarak özgün bir eser ortaya çıkarılmış oldu. İngiliz sanatçı Cee Cee, klibin tanıtım videosunda, Türkçe yaptığı selamlamanın ardından, kendi dilinde mesaj vererek projeye olan desteğini dile getirdi: “Merhaba Türkiye, ben Londra’dan Cee Cee. Suat Sancar’a, Sayın İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth için hazırlanan bu projede ve müzik albümünde bana yer verdiği için çok teşekkür ederim. Türkiye’ye tüm iyi dileklerimi ve sevgilerimi yolluyorum. Umarım beğenirsiniz.” YouTube platformunda şimdiden on binlerce kez izlenen klip, Türkiye’nin kültürel zenginliğini dünyaya tanıtmayı amaçlıyor.

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