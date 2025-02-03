×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

‘Gönülden Üsküdar’ dünyaya açılıyor

Güncelleme Tarihi:

#İngiltere#Suat Sancar#AVRUPADAN HABERLER
‘Gönülden Üsküdar’ dünyaya açılıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 09:42

Farklı kültürlerden sanatçıları bir araya getiren ‘Gönülden Üsküdar’ albümünün aynı isimli şarkısına çekilen klip, dünyaya açılıyor. 2022’de hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in beğenisini kazanan ‘Gönülden Üsküdar’ albümü, sanatçı Suat Sancar’ın öncülüğünde hazırlandı.

Haberin Devamı

İNGİLTERE’de Türk kültürünü temsil eden ve Kraliçe Elizabeth tarafından taltif edilen ses sanatçısı, koro şefi ve besteci Suat Sancar’ın ‘Emotions of Üsküdar’ (Gönülden Üsküdar) adlı klibini Aybars Taras yönetti. Klipte, Suat Sancar’a oyuncu Aybüke Sarıkaya eşlik etti. ‘Üsküdar’a Giderken’ şarkısı, eserde dört farklı dilde seslendiriliyor.

‘Gönülden Üsküdar’ dünyaya açılıyor

DEVASA BİR KÜLTÜREL SANAT ŞÖLENİ
Uluslararası sanatçılar Marina Deligianni (Yunanca), Tarik Beshir (Arapça) ve Cee Cee (İngilizce) vokalleriyle katkı sağladı. Türk müziği, bu eserde rap ve caz türleriyle harmanlanarak özgün bir eser ortaya çıkarılmış oldu. İngiliz sanatçı Cee Cee, klibin tanıtım videosunda, Türkçe yaptığı selamlamanın ardından, kendi dilinde mesaj vererek projeye olan desteğini dile getirdi: “Merhaba Türkiye, ben Londra’dan Cee Cee. Suat Sancar’a, Sayın İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth için hazırlanan bu projede ve müzik albümünde bana yer verdiği için çok teşekkür ederim. Türkiye’ye tüm iyi dileklerimi ve sevgilerimi yolluyorum. Umarım beğenirsiniz.” YouTube platformunda şimdiden on binlerce kez izlenen klip, Türkiye’nin kültürel zenginliğini dünyaya tanıtmayı amaçlıyor.

Haberin Devamı

‘Gönülden Üsküdar’ dünyaya açılıyor

‘Gönülden Üsküdar’ dünyaya açılıyor

‘Gönülden Üsküdar’ dünyaya açılıyor

‘Gönülden Üsküdar’ dünyaya açılıyor

‘Gönülden Üsküdar’ dünyaya açılıyor

‘Gönülden Üsküdar’ dünyaya açılıyor

‘Gönülden Üsküdar’ dünyaya açılıyor

‘Gönülden Üsküdar’ dünyaya açılıyor

‘Gönülden Üsküdar’ dünyaya açılıyor

‘Gönülden Üsküdar’ dünyaya açılıyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#İngiltere#Suat Sancar#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!