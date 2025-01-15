‘Gönül Gözüyle’ güzel bir gece

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PROGRAMA Stuttgart Başkonsolosu Makbule Koçak Kaçar, Konsolos Yardımcısı Gamze Algün, Stuttgart Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Ali Değirmendereli ve eşi Leyla Değirmendereli, Württemberg Veli Dernekleri Federasyonu Başkanı Güner Öztel, yönetim kurulu üyeleri Nurcan Mengüç, Amine Korkmaz, Gökmen Korkmaz, Kürşat Gür ve çok sayıda sanatsever katıldı. Klasik Türk müziği, halk müziği, Türk tangoları ve klasik Batı müziğinden seçkin eserlerin icra edildiği gecede, müzik şiir ve sözlerle harmanlanarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Türkiye’den katılan sanatçılar, TRT Ankara Radyosu ödüllü ses sanatçısı Elif Güreşci, tiyatro sanatçısı ve dizi oyuncusu Bennu Yıldırımlar ve Esslingen’den Gül Derneği yöneticisi ve ses sanatçısı Ahmet Gül, saz ekibiyle birlikte sahne aldı. Performansları izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Saz ekibinde yer alan yetenekli müzisyenler Mert Demircioğlu (kanun), Can Demircioğlu (keman) ve Khayala Alizada (piyano) da büyük beğeni topladı.

‘BİZİ GELECEĞE TAŞIR’Program sonunda sanatçılara çiçek takdim eden Başkonsolos Makbule Koçak Kaçar, organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gül Derneği ve Württemberg Veli Dernekleri Federasyonu’na teşekkür eden Başkonsolos Kaçar, “Kültür çalışmaları, geçmişten bugüne uzanan bir mirastır. Müziğin gücü, bireylerin ruhuna dokunurken toplumları bir arada tutar ve ortak bir kimlik oluşturur. Bu gibi etkinlikler, bizi geleceğe taşıyan köprülerdir” dedi.