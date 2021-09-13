Golünü attı 3 puanı getirdi

Bu sezon ligdeki hem ilk galibiyetini hem de 3 puan kazanan Hertha’nın Türk gölcüsü Suat Serdar, attığı 2 golle takımını sırtladı. Suat Serdar, geçtiğimiz sezon küme düşen Schalke’den Berlin’e transfer dolmuştu. Hertha BSC, Vfl Bochum’in Suat Serdar ve Fransız oyuncusu Myziane Maolida’nın golleriyle 3-1 yendi. Futbol yorumcuları, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendiren Hertha BSC de teknik direktör Pal Dardai’n takımın kazanmasında önemli payı olduğunu belirtti. Takımını 5-2-2-1-sistemiyle ve yeni bir taktik anlayışıyla sahaya çıkartan Hertha teknik direktörü Dardai, "Antrenmanlarda yeni sistem üzerinde çok çalıştık. Beş kişilik defans zinciri arkaya sağlam tuttu. Belki çok güzel gözükmedi ama işe yaradı. Takımımla gurur duyuyorum. Sıfır puanımız vardı ve oradan çıkmamız gerekiyordu. Kimse böyle bir durumda futbol mucizesi beklemesin. Şimdi aynı şekilde evimizde oynadığımız maça çıkıp galibiyet almak istiyoruz“ dedi.