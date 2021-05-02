‘Gölge Boksu’nda her şeyi anlatıyor

DİZİDEKİ ‘Nihat’ rolüyle büyük beğeni toplayan 32 yaşındaki Timur Ülker, partneri Caroline Steinhof ile birlikte ilk çocukları İleya’nın doğumundan sonra sağlık sorunları nedeniyle zor günler yaşadıklarını belirtiyor. 6 yıl önce doğan kızları İleya’nın ama olarak dünyaya geldiğini, ilk başta doktorların fazla umut vermediği kızlarına 4 aylıkken oldukça zor olan bağış yoluyla kornea nakli yapıldığı ve görmeye başladığını söylüyor. Kızlarının gözlük takarak her şeyi gördüğünü, yeni okula başladığı için çok mutlu olduklarını belirten Timur Ülker, ikinci çocukları 1 yaşındaki İlay’ın ise sağlıklı olduğunu söylüyor.

Diğer yandan GZSZ dizisinde Nihat Güney rolüyle milyonların sevgisini kazanan Ülker’in başrolde oynayacağı ‘Nihat, Her Şey Başlangıçta’ isimli yeni bir dizinin çekimlerine başlayacağı duyuruldu. RTL televizyonu için çekilen dizinin gelecek sonbaharda yayınlanacağı kaydedildi.