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Haber Giriş: 28.12.2020 - 09:43 | Son Güncelleme:

Gökyüzüne dev şırınga resmi çizdi

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Gökyüzüne dev şırınga resmi çizdi
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Almanya’nın Friedrichshafen kentinde 20 yaşındaki genç Pilot Samy Kramer, halka görsel şölen yaşattı. Tek motorlu uçağıyla 1.5 saat içerisinde Friedrichshafen kenti semalarında Avrupa’da Covid-19’a karşı aşılama kampanyasının başladığını hatırlatmak için dev bir şırınga resmi çizdi.

Uçuş hazırlığının 30 dakika sürdüğünü belirten Kramer, “İnsanlara mesaj vermekten zevk alıyorum. Anlamsızca uçmaktan daha iyidir” dedi. Almanya’da Covid-19’a karşı toplu aşılamanın başlaması nedeniyle böyle bir uçuş gerçekleştirdiğini ifade eden Kramer, “Bu ne bir davet ne de toplu bir mesajdır” dedi. 200 kilometre boyunca şırınga şeklinde çizdiği rotada uçuş gerçekleştiren Kramer, hava trafiğini canlı olarak yayınlayan uçuş sitesi tarafından kayıt altına alındı.

 

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