‘Gökhan’ım gitti, Ferhat’ım gitti’

“BÜFEDE Gökhan Gültekin çalışıyordu. İçeri giren saldırgan önce masada yemek yiyen üç Türk müşteriyi silahla vurdu ardından da Gökhan Gültekin’i. Daha sonra yan kapıdan ‘Arena’ adlı kafeye geçen saldırgan bu kez de oradakilere ateş etmeye başladı. Orada da Ferhat Ünvar’ı (22), Bosnalı 20 yaşındaki Hamza’yı, orada çalışan Mersedes adlı Polonya kökenli bir kadını öldürdü. ‘Arena’dan çıktıktan sonra Kesselstadt semtinde ‘Midnight’ (Gece Yarısı) adlı bir başka nargile bara giderek, iki kişiyi daha öldürdü. Kardeşlerimizi, çocuklarımızı vurdular. Kelimelerin bittiği yerdeyiz. Diyecek bir şey yok. Allah kalanlara sabır ve ölenlere rahmet eylesin. Biz iyi olsak da kalbimizin yarısı gitti. Her şeyimiz gitti. Gökhanım gitti, Ferhatım gitti. Hepsi gitti.”

Saldırganla birlikte 11 kişinin öldüğü olaya el koyan Federal Savcılık, terör süphesi üzerinde duruyor. Ayrıca saldırganın geride bıraktığı mektup ve video da Federal Savcılık’ta. Mektup’ta, ‘Almanya’da bazı halkları kovmak için artık geç kalındığı, bu nedenle onları yok etmek gerektiği’ yazdığı kaydedildi. Saldırganın neonazi olup olmadığı ve saldırının motifi hakkında soruşturma sürdüğü için bir bilgi vermeyen polis, olayın çok yönlü araştırıldığını açıkladı.