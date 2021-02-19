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Avrupa
AA / Fotoğraflar: Arşiv
Haber Giriş: 19.02.2021 - 17:23 | Son Güncelleme:

Gökhan Gültekin memleketi Ağrı’da anıldı

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Gökhan Gültekin memleketi Ağrı’da anıldı
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Almanya’nın Hanau kentinde geçen yıl ırkçı terör saldırısının hedefi olanlardan Gökhan Gültekin, Ağrı’nın Eleşkirt ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Eleşkirt Kaymakamlığının düzenlediği anma programı kapsamında, Kaymakamı Mustafa Duruk, Belediye Başkanı Ramazan Yakut, Tahir Belediye Başkanı Mahmut Kamiloğlu ve vatandaşlar Gültekin’in kabrini ziyaret ederek dua etti, mezarına karanfil bıraktı. Amcaoğlu Bahattin Gültekin, yaşanan ırkçı saldırı nedeniyle üzgün olduklarını belirterek, “Geçen yıl bugün amcamın oğlu Gökhan’ı ırkçı saldırı sonucu öldürdüler. Ciğerimiz yandı, inşallah bir daha bu tür olaylar yaşanmaz. Acı olayın yıl dönümünde devlet büyüklerimiz buraya gelip acımıza ortak oldu.Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.

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