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Goebbels’in villası hediye edilecek

Güncelleme Tarihi:

#Joseph Goebbels#Stefan Evers#AVRUPADAN HABER
Goebbels’in villası hediye edilecek
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 09:55

Almanya’da Hitler’in ‘Propaganda Bakanı’ Joseph Goebbels’e ait villayı hediye edecek birilerinin arandığı açıklandı.

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Berlin Eyalet Senatörü Stefan Evers, Goebbels’in, sevgilileriyle rahatsız edilmeden yaşamak için 1936 yılında Brandenburg eyaletine bağlı Wandlitz kentinde 17 hektarlık (170 bin metre kare) arazi üzerine inşa ettirdiği ve yıllardır kullanılmayan villanın restore edilmesinin milyonlarca Euro’ya mal olacağını belirterek, Berlin’e ait olan bu villayı da araziyi de elden çıkarmak istediklerini söyledi. Ancak hediye etmek istedikleri halde şimdiye kadar Wandlitz kenti yönetiminin de federal hükümetin de ilgi duymadığını söyledi. Evers, “Artık kim talip olursa hediye etmek istiyoruz” dedi.

Goebbels’in villası hediye edilecek
24 YILDIR KULLANILMIYOR
Goebbels’in, 1945 yılında eşiyle birlikte Berlin’deki sığınakta intihar edinceye kadar daha ziyade Alman aktristlerle vakit geçirdiği villa, İkinci Dünya Savaşı sonrası bir süre işgal kuvvetleri tarafından hastane olarak kullanıldı. 1946 yılında Sovyetler Birliği villa ve araziyi eski Doğu Almanya’daki Özgür Alman Gençler (FDJ) örgütüne verdi ve FDJ de orada Gençlik Yüksek Okulu açtı. İki Almanya birleştikten sonra FDJ tarihe karışırken, villa da 2000 yılından beri kullanılmıyor. Brandenburg sınırları içinde bulunsa da Berlin’e ait olan binanın ve arazinin bakımının Berlin’e her yıl milyonlarca Euro’ya mal olduğu, bu yüzden de Berlin Senatosu’nun hediye ederek kurtulmak istediği belirtildi.

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#Joseph Goebbels#Stefan Evers#AVRUPADAN HABER

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