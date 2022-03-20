Göçün müzikli hikâyesi: ‘Aşk, Mark ve Ölüm’

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ÖNCELİKLE tebrik ederim. Göçün 60. yılının çok güzel bir özeti. Bu belgeseli çekme fikri nasıl oluştu?

2013 yılında ‘Songs of Gastarbeiter’ adlı toplama albüm çıktı. Almanya’daki gurbetçilerin müziklerini türkülerini ilk kez dinleyiciye sundu. Bunları biliyorduk ama buradaki şarkıların, buradaki müzisyenlerin Türkiye’dekinden çok daha farklı olacağını ben de bilmiyordum. Örneğin Aşık Metin Türköz’ü tanımıyordum. Hikâyesini bilmiyordum. Bunu hepimize anlatan Bülent Kullukçu’yla İmran Ayata oldu. Zaten onlar filmde de varlar. ‘Songs of Gastarbeiter’ toplaması birçok insana bu hikâyeyi yeniden hatırlattı. Aslında buradan çıktık yola.

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Peki neden o kadar uzun sürdü? 2013’ten sonra epey zaman geçmiş.Bazen bir fikri hazmetmek zaman alır. 2017’de fikir olgunlaştı. Ve 2017 senesinde birçok yerden bu yönde teklif geldi. Çok fazla insan yapalım demeye başladı. O zamana kadar iki tane arşiv filmi yaptım ne kadar zor bir iş olduğunu biliyorum. Bütçe bulmak lazım. Arşivlere girip derlemek lazım. Lisanslamak ve temiz görüntü bulmak lazım. Bunlar çok zor işler. Böyle filmler 3-5 yıl arası olur. Zaten bu nedenle de benim filmlerimin arasında da hep 5 yıl vardır.Bu kaçıncı filminiz?Bu üçüncü. Bir ‘Arabeks’ var. Aslı tabii ki arabesk ama herkes konuşurken ‘Arabeks’ diye okuyor. Bu nedenle filim adını böyle koydum. 2010’da Arte için çekmiştim. O zaman da iş gücü anlaşmasının 50. yılıydı. Sonra 2014’te ‘Motor, kopya kültürü ve Türk sineması’ filmini çektim. O filmde Locarno’da dünya prömiyerini yaptı ve Anglo Sakson dünyada çok yankı uyandırdı. Onun konusu da Türkiye’de yapılan Hollywood filmlerinin Türkiye versiyonlarıydı.Almanya’da gurbetçilerin ürettiği müzikle Türkiye’de üretilen film arasında fark var demiştiniz. Nasıl bir fark bu?Birincisi içerik olarak farklı. Aşıklar, ozanlar, hafızlar buraya gelmiş. Ozan Aşık Metin Türköz mesela 1964’te Ford fabrikasında çalışmaya geliyor. Ama bağlaması var ve kendince şarkılar söylüyor. Bir yerlerde duyuluyor. Teklifler almaya başlıyor. Filmde de anlattığım Almanya destanı var mesela. Sirkeci’den bileti alıp trene binip geliyor ama geldiğinde yatak beklerken, yatak yerine saman üzerine yatanların hikâyelerini anlatıyor. Buradaki durumu anlatıyor yani. Yüksel Özkasap “Nasıl oldu düştü yolun Köln’e” diyor. Türkiye’de olmayan içerikler, gurbete ait sözler var. Ama soundlar da değişiyor. Mesela İsmail YK’nın sound’u var. Neden değişiyor? Çünkü ‘Yurtseven Kardeşler’le beraber yüzlerce düğüne gidiyor. Kitlesini çok iyi biliyor. Ona göre sound üretiyor. İsmail YK, yaptığımız bir röportajda, ‘Burada müzik fuarları yapılıyor ve biz buralara gidip yeni soundlara Türkiye’den daha önce ulaşıyorduk’ demişti. Böyle olunca buradaki sound değişiyor. Günümüzde artık bu durum geçerli değil. Buradaki çalma tarzı da değişiyor. Aslında Almanya Türkiye’nin bir müzikal bölgesi gibi. Yani nasıl Karadeniz Bölgesi ve oraya has müzikler melodiler sözler varsa bir de Almanya bölgesi var.Buraya bir anlamda taşra gözüyle mi bakılıyordu?Aynen öyle. Sen Almanya’da müzisyensen ve kasedin Türkiye’de çıkmadıysa seni kimse ciddiye almazdı. Taşra gözüyle bakılıyor. Kaset illa IMC’den çıkacak. yoksa sayılmıyorsun. Bunu kıran Türküola, Uzelli ve Minareci oldu. Almanya’da Türküola Köln’deydi. Sonra Frankfurt’ta Uzelli açıldı.

NEŞET ERTAŞ’IN GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Filmde arşiv görüntüleri çok yoğun. Araştırma yaparken en çok etkileyen ne oldu?

Bilmediğim bir konuydu. Berlin’deki ‘Türkische başar’ metro istasyonun var olması ve bugün görülmemesi çok üzücü. Çok ayrıcalıklı olmasına rağmen onu hatırlatacak hiçbir şey yok. Bir zamanlar Berlin’deki gece kültürün eğlence kültürünün merkezi olduğunu kimse bilmiyor. Türkische Başar’dan iki veya üç fotoğraf görüşmüştük. Ancak Alman kamu televizyonlarının arşivlerine baktığımızda iki üç tane bu konuyla ilgili belgesel çekildiğini gördük. Mesela Neşet Ertaş’ın görüntüleri çıktı. Neşet Ertaş o dönemde Türkische Başar’da kaset dükkânı açmış. Alman televizyonu da çekim yaparken dükkânında saz çalarken onu çekmiş. Kim olduğunu bilmeden. Hasbel kader çekmiş. Bu görüntüler ilk defa ortaya çıkıyor.

Cem Karaca’nın Almanya yaşamı da filmde oldukça güzel anlatılmış. Araştırırken bilmediğiniz hikâyeleri çıktı mı?

Burada çok meşhur olmuş. Hatta eski Doğu Almanya’da da konser vermiş. Siyasi şarkılar festivalinde sahne almış. Filmlere başlamadan önce 1 veya 1.5 yıl araştırma yaparım. Bunda da öyle oldu. Cem Karaca’yla ilgili de araştırmıştık. Feyman Uğur Demir, Betin Güneş’le konuştuk. Cem Karaca’yı en yakından tanıyan insanlar onlardı. Ondan sonra arşive girdik. Arşive girince daha net bulabiliyorsun. Bu filmde arşiv en uzun zaman aldı. Sadece arşivleri aramak, bulmak, izlemek, temiz görüntüsünü çıkarmak ve lisanslamak en uzun ve yorucu zamanıydı.

Korona film sürecini etkiledi mi?

Evet. Mesela bu süreçte Derdiyok Ali vefat etti. Onun görüntüsünü 2015’te kendisiyle yapılan bir görüntüden almak zorunda kaldık. Biz de randevulaşmıştık ama olmadı.