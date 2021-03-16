Göçün 60’ıncı yılında çifte vatandaşlık çağrısı

BU yıl yapılacak federal ve eyalet düzeyindeki seçimler nedeniyle Alman siyasilerin Türk seçmenlerin oylarını almak için ziyaretler yapacaklarını hatırlatan Seçim Hakkı Girişimi Başkanı Bahattin Gemici, “Hepimize düşen görev, başta çifte vatandaşlık ve okullarda Türkçe dersi verilmesi için adayları ve yetkilileri uyarmak olmalıdır” dedi. KRW SPD grubunun hazırladığı, vatandaşlık yasasında çifte vatandaşlığa geçmenin kolaylaştırılmasının da yer aldığı kanun teklifinin meclis komisyonunda görüşüldüğünü belirten Gemici, şunları söyledi: “Yurttaşlarımız ve derneklerimiz bugünden itibaren komisyona, parti yetkililerine mektup ya da e-posta göndererek çalışmaları etkileme yoluna gitmelidir. Başta KRW Başbakanı Armin Laschet olmak üzere bütün parti liderleriyle görüşmeler yapmak da düşünülmelidir. Seçim Hakkı Girişimi olarak Almanya’ya Türk işçi göçünün 60’ıncı yılında, yıllardır bu ülkeye emek veren tüm göçmenlere çifte vatandaşlık hakkı tanınmasını istiyor, tüm kuruluşlarımızı göreve çağırıyoruz.”

TÜRKLERE AYRIMCILIK

Yaptığı çağrıda Almanya’da geçerli olan yasaya göre Alman vatandaşı olmak isteyenlerin kendi vatandaşlıklarından vazgeçmek zorunda olduklarını belirten Gemici, şöyle devam etti: “AB üyesi ülke ve İsviçre vatandaşları ya da mülteciler çifte vatandaş olurken, 60 yıldır bu ülkede yaşayan Türklerin kapsam dışı bırakılmıştır. Bazı Alman siyasetçilerin çifte vatandaşlığın ‘sadakat sorunu’ yaratacağını ve Türkiye’nin Alman vatandaşlığını kazanan yurttaşlarını siyasi olarak yönlendireceğini iddia ederek önümüze engeller çıkarmaktadır. Bu söylemler haksız ve yersizdir. Bizim üzerimizden yapılan tartışmalar yabancı düşmanı partilerin ekmeğine yağ sürmektedir.”

NE GETİRİR?

Çifte vatandaşlığın kabulünün, çoğulcu ve demokratik toplumda göçmenlerin politik yaşama katılmalarını sağlayacağını kaydeden Gemici, “Yurttaşlarımızın bu ülkedeki statüleri güçlenecek, sosyal hakları güvence altına alınacaktır. Göçmenler bunu, verilen emeğe saygı, takdir edilme ve kabullenme olarak görecek, toplumda şans eşitliğinin ve barış içinde bir arada yaşamanın kapıları açılacaktır. Entegrasyon, katılımdır, ancak bu şekilde göçmenlerin uyumu gerçekleşir, dışlanmaları engellenir. Türkiye’den de bu yönde beklentilerimiz var. İran, Polonya ve Fas gibi ülkeler, Alman vatandaşı olmak isteyen yurttaşlarını vatandaşlıktan çıkarmadıkları için o ülkelerden gelen insanlar çifte vatandaş olabilmektedir. Türk hükümeti de aynı yönde bir karar alarak çifte vatandaşlığın önündeki engelleri kaldırma yoluna gitmelidir” diye konuştu.

Çifte vatandaşlıkla ilgili taleplerinizi aşağıdaki e-mail adresine gönderebilirsiniz:

NRW Eyalet Hükümeti ve eyalet parlamentosu ilgili E-Mail Adresleri:

Uyum Komisyonu Başkanı Margret Vosseler-Deppe : Margret.Vosseler-

Deppe@landtag.nrw.de

Eyalet Parlamentosu Bakanı Andre Küper: Praesident@landtag.nrw.de

Eyalet başbakanı ve CDU genel başkanı Armin Laschet minişterpraesident@stk.nrw.de

Eyalet Uyum Bakanı Joachim Stamp: joachim.stamp@mkffi.nrw.de

Müsteşar: Serap Güler serap.gueler@mkffi.nrw.de

SPD Eyalet Meclis Grup Başkanı Thomas Kutschaty: Thomas.Kutschaty@landtag.nrw.de

Uyum politikası sözcüsü İbrahim Yetim (SPD): ibrahim.Yetim@landtag.nrw.de

CDU Eyalet Meclis Grup Başkanı Bodo Löttgen: bodo.loettgen@landtag.nrw.de

CDU Uyum Politika Sözcüsü Heike Wermer: Heike.Wermer@landtag.nrw.de

FDP Eyalet Meclis Grup Başkanı Christof Rasche: christof.rasche@landtag.nrw.de

FDP Uyum Politika Sözcüsü Stefan Lenzen: Stefan.Lenzen@landtag.nrw.de

Bündnis 90/Die Grünen Eyalet Meclis Grup Başkanı Verena Schäffer:

verena.schaeffer@landtag.nrw.de

Yeşiller Uyum Politika Sözcüsü Berivan Aymaz: Berivan.Aymaz@landtag.nrw.de

Bundestag (Federal Meclis):

SPD Federal Meclis Göç ve Uyum Çalışma Grubu Sözcüs: Lars Castellucci: lars.castellucci@bundestag.de

Milletvekilleri;

Aydan Özoğuz: aydan.Öezoğuz@bundestag.de

Gülistan Yüksel: guelistan.yueksel@bundestag.de

Nezahat Baradarı: nezahat.baradarı@bundestag.de

Karamaba Diaby: karamba.diaby@bundestag.de

Josip Juratoviç: josip.juratoviç@bundestag.de

SPD Genel Başkanları Saskia Eşken ve Norbert-Walter Borjans: parteivorstand@spd.de