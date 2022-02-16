Göçün 60’ıncı yılına özel iki ayrı etkinlik

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EYALET Başbakanı Hendrik Wüst, aralarında birinci neslin de bulunduğu göçmen temsilcileriyle bir araya gelecek. Davete, Eyalet Aile, Çocuk, Mülteci ve Uyum Bakanı Dr. Joachim Stamp, Müsteşar Gonca Türkeli-Dehnert, ünlü rapçı Eko Fresh ile Almanya’da 2019’da yılın doktoru seçilen Dilek Gürsoy da katılacak. Etkinlik, Düsseldorf’taki Haus der Geschichte salonunda yapılacak. Korona nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin katılacağı etkinlik, eyalet hükümetinin resmi sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanacak.

Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Hendrik Wüst

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Meclis Grubu da ‘Neredeyiz ve Nerede Olmak İstiyoruz’ adlı farklı bir etkinlik gerçekleştirecek. Bu etkinlik sadece online olarak takip edilebilecek. Akşam saat 19.00’da başlayacak etkinlik kapmasında çifte vatandaşlık konusu da ele alınacak. ‘Her Alanda Katılım-Çifte Vatandaşlık Ne Zaman Gelecek’ adlı panele, federal hükümetin Göç ve Uyumdan sorumlu Devlet Bakanı Reem Alabalı-Radovan, KRW SPD Meclis Grubu Uyum Sözcüsü ve milletvekili İbrahim Yetim, Türkiye Araştırmalar Merkezi Vakfı Başkanı Prof. Dr. Hacı-Halil Uslucan ve Türk Veliler Birliği Federasyonu adına Dr. Aysun Aydemir katılacak. Kabare sanatçısı Fatih Çevikollu’nun gösteri yapacağı etkinlik, bir konserle son bulacak.