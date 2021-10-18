Göçün 60’ıncı yılı anısına özel program

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YAKLAŞIK 2 saat sürecek yayın boyunca ilk olarak ana haberlerden sonra ‘Von Türken zu Almans’ (Türklerden Almanlara) isimli program sunulacak. Daha sonra ise ‘Neue Heimat Almanya’ (Almanya Yeni Vatan) isimli bölüm ekrana gelecek. Son olarak ise Almanya’da kendi branşlarında ünlenen Türkiye kökenli sanatçıların tanıtıldığı ‘Kültür für Deutschland’ (Almanya İçin Kültür) başlığını taşıyan bir belgesel yayınlanacak. Türkiye kökenlilerin Almanya toplumunun kültür yaşantısına olan katkılarının anlatılacağı belgeselde, ‘Mousse T.’ adıyla tanınan ünlü müzik yapımcısı Mustafa Gündoğdu, ‘Eko Fresh’ isimli rap’çı Ekrem Bora, şarkıcı Elif (Demirezer), DJ İpek, fotoğraf sanatçısı Sedat Mehder, kabare sanatçısı Serdar Somuncu ile tiyatro rejisörü Shermin Langhoff yer alarak duygularını paylaşacak.