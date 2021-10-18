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Göçün 60’ıncı yılı anısına özel program

#Almanya#Program#Göçün 60’Incı Yılı
Göçün 60’ıncı yılı anısına özel program

Almanya’nın kamu televizyonu 3sat’ın Türkiye’den iş gücü göçünün 60’ıncı yılı anısına geniş bir program hazırlandı. 20 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanacak programda, Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli kültür ve sanat camiasından ünlü isimlere yer verilecek. Program, dil seçeneğiyle Türkçe olarak da izlenebilecek.

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YAKLAŞIK 2 saat sürecek yayın boyunca ilk olarak ana haberlerden sonra ‘Von Türken zu Almans’ (Türklerden Almanlara) isimli program sunulacak. Daha sonra ise ‘Neue Heimat Almanya’ (Almanya Yeni Vatan) isimli bölüm ekrana gelecek. Son olarak ise Almanya’da kendi branşlarında ünlenen Türkiye kökenli sanatçıların tanıtıldığı ‘Kültür für Deutschland’ (Almanya İçin Kültür) başlığını taşıyan bir belgesel yayınlanacak. Türkiye kökenlilerin Almanya toplumunun kültür yaşantısına olan katkılarının anlatılacağı belgeselde, ‘Mousse T.’ adıyla tanınan ünlü müzik yapımcısı Mustafa Gündoğdu, ‘Eko Fresh’ isimli rap’çı Ekrem Bora, şarkıcı Elif (Demirezer), DJ İpek, fotoğraf sanatçısı Sedat Mehder, kabare sanatçısı Serdar Somuncu ile tiyatro rejisörü Shermin Langhoff yer alarak duygularını paylaşacak.

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#Almanya#Program#Göçün 60’Incı Yılı

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