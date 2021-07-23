Göçün 60. yılında SPD’den, Kreuzberg’e anıt talebi!

TÜRKİYE’den Almanya’ya işçi göçünün bu yıl 60. yılı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında İtalya, Portekiz, Yunanistan eski Yugoslavya ve Türkiye’den yüzbinlerce insan Almanya’ya gelerek Alman ekonomisinin kalkınmasına katkı sağladı. Diğer ülkelerden gelen birçok göçmen geri dönerken özellikle Türkiye’den gelenler Almanya’da kök saldı. Ağır işlerde çalışarak bir yandan çocuklarını büyütürken diğer yandan ise geldikleri ülkede arkada bıraktıkları yakınlarına da destek verdi.

‘BU SAYGIYI HAK EDİYORLAR’

SPD Berlin Kreuzberg İlçesi Teşkilatı, Almanya’nın kalkınmasına katkı sağlayan birinci nesil göçmenleri onore etmek için Kreuzberg’de bir anıt açılmasını istiyor. İlçe teşkilatının önerisinin parti programına alınması yönünde karar alındı. Önerinin fikir sahiplerinden biri de SPD’li Friedrichshain-Kreuzberg İlçe Belediyesi encümeni Sevim Aydın. Sevim Aydın aynı zamanda 26 Eylül’de yapılacak eyalet seçimlerinde partisinden milletvekili adayı gösterildi. Kendisinin de Kreuzberg’de büyüdüğünü ve Kreuzberg’in göç tarihinde sembol isimlerden biri olduğunu kaydeden Sevim Aydın, “Almanya’nın kalkınmasına katkı sağlayan bu insanlar, annelerimiz-babalarımız bu saygıyı hak ediyor” dedi.

‘ANIT İÇİN GEÇ KALINDI’

Sevim Aydın, “Göçün 60. yılı böyle bir anıt açılması için güzel bir vesile olur. Bence Berlin böyle bir anıtın açılması konusunda geç kaldı. Açılacak anıt Almanya’ya gelen tüm misafir işçi göçmenlerin anısına olmalı. Eğer o dönemlerde ‘Misafir işçi’ olarak gelen göçmenler olmasaydı Kreuzberg bugün bu kadar renkli olabilir miydi? 1960’larda, 70’lerde kimsenin yaşamak istemediği yıkık dökük haldeki işçi semti olan Kreuzberg bugün çeşitliliğiyle Almanya’nın en renkli ilçesi. Böyle bir anıt için en uygun yer” dedi. Sevim Aydın, belediye veya senatonun anıt konusunda bir proje yarışması yapabileceğini belirtirken, nasıl bir anıt olacağı konusunda yaratıcı sanatçıların şekillendirebileceğini söyledi.