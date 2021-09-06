Göçün 60. yılında birinci nesil unutulmadı!

TÜRKİYE’den Almanya’ya iş gücü göçünün 60. yılında birinci nesil unutulmadı. Göçün 60. yılına adanan 7. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali programı kapsamında birinci neslin anısına düzenlenen yürüyüşe, Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Selçuk Yöntem, oyuncu İpek Erdem, yönetmen Hilal Saral ile senarist Zeynep Yıldız, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer ile Frankfurt İl Genel Meclisi Başkanı Hilime Arslaner de katıldı. Tiyatro Frankfurt oyuncuları, ‘Göçün 60’ıncı Yılı Korteji’ adıyla düzenlenen etkinlikte, ellerinde tahta bavul, meraklı ve korku dolu gözlerle Ana Gar’dan kente giriş yapan birinci nesili canlandırdılar. Yürüyüşe katılanlar ellerinde Türk ve Alman bayrakları taşıdı. Rafadan Tayfa karakterlerinin de katıldığı yürüyüş Willy Brand Meydanı’nda sona erdi.

‘BAŞARI HİKÂYESİ YAZMAYA DEVAM EDİYORLAR’

Türklerin Almanya’da 60 yılda başarı hikâyesine imza attıklarını belirten Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, birinci neslin havasını, suyunu bilmediği bir ülkeye gelip, 60 yılda bu ülkenin ekonomisine, siyasetine, akademisine, sosyal hayatına sınırsız katkıda bulunduklarını söyledi. Türk toplumunun pek çok bilim insanı çıkardığını kaydeden Eren, “En son aşıyı bulan Prof. Dr. Şahin dışında da bu topluma katkı sağlayan sayısız bilim insanımız, akademisyenimiz, sporcumuz var. Bu ülkeye her alanda katkı sağlayan bir Türk toplumu, başarı hikâyesini yazmaya devam ediyor. Biz Yurtdışı Türkler Başkanlığı olarak başta Almanya olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bakanımız Mehmet Ali Ersoy’un talimatlarıyla buradayız” dedi.

‘GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE DİYORUZ’

Eren, “Türkçemizi, kültürümüzün taşıyıcısı dilimizi berrak bir şekilde gelecek nesillere aktarabilmek için en iyi yöntemlerden bir tanesi sanat ve sanatın da tiyatro dalı. Bu anlamda tiyatro festivallerini çok önemsiyoruz. Türkçenin yaygınlaştırılması, çift dilli eğitimin yaygınlaştırılması projelerini destekliyoruz. Dilimizi ve kültürümüzü lütfen unutmayalım. Hep birlikte yurt dışında güçlü bir millet varlığıyla, güçlü bir diaspora, güçlü bir Türkiye diyoruz” diye konuştu.

PROF. DR. ŞAHİN VE TÜRECİ ÖRNEK

Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer ise 60 yılda Türk toplumunun çok büyük mesafe kat ettiğini söyledi. Başkonsolos Tunçer, “Kovid aşısında Uğur Şahin ve Özlem Türeci örneğinde olduğu gibi Türk toplumunun Almanya’ya çok büyük katkıları var. Ekonomik, kültürel, sosyal her boyutuyla müthiş bir katkısı var. Bugün doktorlar, avukatlar, iş insanları var. Göçün 60. yılında ülkedeki Türk toplumu Almanya’nın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Biz bugün, Tiyatro Frankfurt’un yedincisini düzenlediği Türk Tiyatro Festivali programı bağlamında yapılan kortej yürüyüşünde küçük bir kutlama yaptık. Gelecek yıllarda Türk toplumunun Almanya’da sosyal, kültürel, ekonomik hayata katkısının artacağı konusunda hiç şüphemiz yok” diye konuştu.





‘BÜTÜN ZORLUKLARA RAĞMEN...’

Frankfurt İl Genel Meclisi Başkanı Hilime Arslaner babasının geldiği günleri iyi hatırladığını söyledi. İlk nesil ile onlarla gelen aile bireylerinin yaşadığı zorlukları iyi bildiğini kaydeden Arslaner, “Bütün zorluklara rağmen nerelere geldiğimizi görüyoruz. Bu kortejler her yıl dönümünde yapılmalıydı. Hep olumsuz haberlerle gündeme getiriliyoruz. Oysa başarılarımızla, katkılarımızla da görünmek istiyoruz” dedi.