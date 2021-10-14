Göçün 60. yılında Ahmet Arpad’ın gözünden Anadolu insanı!

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AHMET Arpad’ın Türkiye’nin en uzak köşelerine yaptığı birçok yolculuk sırasında çektiği insan portreleri bugüne kadar Almanya’da 45 bireysel sergide yer aldı. Ahmet Arpad, bu fotoğraflarıyla Alman izleyicilere Türkiye’yi tanıtmayı amaçlarken, Arpad’ın fotoğrafları vatanına, Anadolu insanına olan sevgisini yansıtıyor.

95’TEN FAZLA ÇEVİRİ

Ahmed Arpad, İstanbul Alman Lisesi ve Avusturya Lisesi’ndeki öğrenimin ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Arpad, 1968 yılında Almanya’ya geldi. Bu ülkede serbest gazeteci, fotoğraf sanatçısı ve çevirmen olarak yaşamımı sürdüren Arpad, Alman dili edebiyatından bugüne dek 95 üzerinde çeviri gerçekleştirdi. 2012 yılında Tarabya Çeviri Ödülü ve 2016’da Talât Sait Halman Çeviri Ödülüne layık görüldü.