Göçmenlerin kurduğu ‘WSB’ belediye seçimlerine girecek

YENİ siyasi oluşum, Türklerin ve Arapların yoğun olarak yaşadığı Charlottenburg, Spandau, Kreuzberg ve Neukölln ilçelerinde seçimlere katılacak. Neukölln’de belediye seçimlerinde Ghassam Abusamra, İsmet Mısırlıoğlu, Metin Yılmaz ve Lütfi Sarı, Kreuzberg seçimlerinde ise Mustafa Öztürk adaylığını koydu. WSB Sözcüsü İsmet Mısırlıoğlu, merkez partilerin göçmenlere yönelik politikalarda yetersiz olduğunu ve verilen sözlerin bir türlü tutulmadığını belirtti. Mısırlıoğlu, “WSB, sistem partilerinin yıllardır göçmenlere yönelik tutumundan dolayı bir araya gelerek oluşturulmuş bir siyasi oluşumdur. Tabandan yukarı çıkan bir hareket olmak istiyoruz. Gücümüz belli ve onun sınırları içinde mücadele edeceğiz. İlk önce belediye meclislerine girip daha sonra eyalet parlamentosuna katılmak istiyoruz” dedi.