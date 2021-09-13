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Avrupa
Murat TOSUN, BERLİN
Haber Giriş: 13.09.2021 - 12:58 | Son Güncelleme:

Göçmenlerin kurduğu ‘WSB’ belediye seçimlerine girecek

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Göçmenlerin kurduğu ‘WSB’ belediye seçimlerine girecek

Berlin’de bu yıl genel seçimlerin yanı sıra eyalet parlamentosu ve belediye seçimleri de yapılacak. Merkez partilerden beklentilerini bulamayan bazı göçmen kökenliler, belediye meclisi seçimlerinde yeni bir siyasi oluşuma gitti. Göçmenlerin kurduğu ‘Wir sind Berlin-Biz Berlin’iz’ (WSB) adlı siyasi oluşum, 4 farklı ilçede belediye meclisine encümen olarak seçilmek için aday çıkardı.

YENİ siyasi oluşum, Türklerin ve Arapların yoğun olarak yaşadığı Charlottenburg, Spandau, Kreuzberg ve Neukölln ilçelerinde seçimlere katılacak. Neukölln’de belediye seçimlerinde Ghassam Abusamra, İsmet Mısırlıoğlu, Metin Yılmaz ve Lütfi Sarı, Kreuzberg seçimlerinde ise Mustafa Öztürk adaylığını koydu. WSB Sözcüsü İsmet Mısırlıoğlu, merkez partilerin göçmenlere yönelik politikalarda yetersiz olduğunu ve verilen sözlerin bir türlü tutulmadığını belirtti. Mısırlıoğlu, “WSB, sistem partilerinin yıllardır göçmenlere yönelik tutumundan dolayı bir araya gelerek oluşturulmuş bir siyasi oluşumdur. Tabandan yukarı çıkan bir hareket olmak istiyoruz. Gücümüz belli ve onun sınırları içinde mücadele edeceğiz. İlk önce belediye meclislerine girip daha sonra eyalet parlamentosuna katılmak istiyoruz” dedi.

 

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