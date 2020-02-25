‘Göçmenlere saldırıların aydınlatılması Almanya için de iyi’

TOPLANTIYA SPD’li Hessen Eyalet Milletvekili Turgut Yüksel ve Frankfurt İl Genel Meclis üyelerinden Sol Partili Eyüp Yılmaz da katıldı. Almanya’daki, Türkiye kökenli göçmenlere yönelik terör saldırılarıyla ilgili olarak Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği tarafından bilgilendirildiklerini belirten Demirtaş ve Tutdere, “Elbette biz Almanya’nın iç işlerine karışmak istemiyoruz. Ancak buradaki vatandaşlarımıza ve tüm göçmenlere yönelik saldırıların her boyutuyla aydınlatılması, sorumluların yakalanıp cezalandırılması ve insanlarımızın bu saldırılara karşı korunması gerekiyor. Bu sadece göçmenlerin değil, Almanya’nın da iyiliği içindir” dediler.

YENİ ÜYELERİ KUTLADILAR

CHP milletvekilleri, toplantıya katılanların Türkiye’den gelen uçak yolcularının Almanya’daki ve Türkiye’ye gidenlerin de orada karşılaştıkları zorluklara ilişkin şikayetleri de not alarak, Ankara’ya döndüklerinde bu konuları Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine getireceklerini söylediler. Toplantının sonunda Demirtaş ve Tutdere CHP’nin yeni üyelerini kutlayarak parti rozetlerini taktı.