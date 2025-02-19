Göçmenler varken, göçmenler yokken!

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Almanya’da 23 Şubat’ta erken genel seçimler yapılacak. Aşırı sağcı AfD dahil seçim kampanyalarında en çok konuşulan ve dile getirilen ise ülkede yaşayan göçmenler ve sığınmacıların durumu. Hızlı sınır dışı, çifte vatandaşlık, Burgergeld (Yurttaş Parası) gibi konular siyasetçilerin dilinden düşmüyor. Ülke genelinde ırkçılık ve ayrımcılık her geçen gün daha da artıyor. Kalifiye işçi açığını kapatmak isteyen hükümet bununla ilgili yeni düzenlemeler yaparken, göçmenler ve yabancılar üzerinden oy avcılığı yapan bazı siyasi partiler ve liderleri ise ‘çifte vatandaşlığı’ bile iptal edeceklerini söylüyor. Uzmanlar ve sağ duyulu Almanlar göçmenlerin ve yabancıların ülkenin refahına olan katkısını anlatırken, aşırı sağcılar ise tam tersini söylüyor.

ÇOK BÜYÜK AÇIK VAR

Nitelikli işçi açığını kapatmak isteyen Almanya, 2023’te yaklaşık 200 bin kişiye çalışma vizesi verdi. Kısıtlamaların hafifletilmesiyle birlikte çalışma vizesi sayısı yüzde 10 arttı. Alman Ekonomi Enstitüsü hesaplamalarına göre, 2023-2024 yıllarında sağlık alanındaki yaklaşık 47 bin 400 kişilik kadro için istihdam edilecek uygun nitelikli çalışan bulunamadı. Artı49 haber sitesinin haberine göre Darmstadt Kliniği tam da bu konuya dikkati çekmek için bir video yayınladı. Videoda, merdivenlere sıralanan hastane personeli bir hayli kalabalık görünürken, aralarında göçmen olanlar tek tek oradan ayrıldı. En sonunda ise merdivenlerde sadece az sayıda Alman olan hastane personeli kaldı. Göçmenler olmadan nitelikli işçi sayısının ne kadar az olacağını ve çok büyük sıkıntıların yaşanacağını gösteren bu video Almanya’da viral oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da videoyu beğendi.