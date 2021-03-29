Göçmenler inovasyonda itici güç

BioNTech kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci tarafından geliştirilen koronavirüs aşısına atıfta bulunulan araştırmada, göçmen kökenliler sayesinde Almanya’nın dünya genelindeki patent verimliliğinin arttığına dikkat çekildi. 1994- 2018 yılları arasında Almanya’da ikâmet eden tüm patent başvuru sahiplerini inceleyen IW araştırma uzmanları, 38 bin buluş içerisinde göçmen kökenlilerinin oranının giderek artmış olduğu sonucuna vardı. 1994 yılında 3.8 olan oranın 2018 yılında yüzde 11.2’ye çıktığını belirten uzmanlar, düzenli olarak artan icatların Alman ekonomisine büyük katkı sağladığını vurguladı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan araştırma uzmanı Oliver Koppel, “Almanya dünyaya açılmanın gereği olan göç olgusuyla dijital gelişmeler ve sağlık güvenliği alanında istenilen başarıyı ancak yakalayabilir” dedi.