‘Göçmenler için bir müze kurulmalı’

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TAŞDELEN, şunları söyledi: “Bu ülkeye gelen misafir işçilerimiz maddi manevi büyük fayda sağladı. Yaklaşık 70 yıl önce İtalya, sonra Yunanistan ve 63 yıl önce de Türkiye’den gelen ‘misafir işçilerimizin’ uzun yıllar çalışmalarını takdir etmek ve bir eyalet yasasıyla onurlandırmak için Bavyera Eyalet Parlamentosu’na önerge verdim. Önergenin kabul edilmesi halinde 2025 yılında, konuk işçilerimizi onurlandıracağız. Ayrıca, Almanya’ya gelen birinci nesil gurbetçilerimiz hakkında negatif düşüncelerin pozitif olması için bu ülkeye geldikten sonra çektikleri sıkıntıları, yaşam şartlarını, buraya sağladıkları katkıları anlatan, birinci neslin Alman ekonomisine ve refahına katkısının unutulmaması ve gelecekteki nesillere aktarılması için bir müze kurulması gerektiğini de önergede belirttim.”

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‘VATANDAŞLIĞA BAŞVURUN’

Türk toplumunun uzun yıllardır beklediği ve hak ettiği çifte vatandaşlık yasasının 27 Haziran’da yürürlüğe gireceğini de hatırlatan Taşdelen, şöyle devam etti: “Bu hakka sahip tüm Türk vatandaşları Alman vatandaşlığına geçmeli. Bu yasa ile Almanya’ya entegre olmuş kişilerin kendi vatandaşlıklarını bırakmadan Alman vatandaşlığını almaları kolaylaştırılacak. Misafir işçilerin bu ülkeye katkıları, yaşam boyunca elde ettikleri başarılarını taktir etmek amacıyla ileri yaştaki göçmenlerin Alman vatandaşlığını almaları da kolaylaşacak. Alman vatandaşlığına müracaatlar artacağından yabancılar dairesinde yoğunluk yaşanacak. Yasa yapmakla iş bitmiyor. Yeterli personel olmayınca vatandaşlarımız 3–4 ay randevu almak için bekliyor. Bu nedenle yabancılar dairesindeki işlemlerin hızlanması için Bavyera Eyalet Parlamentosu’na, yabancılar dairesine personel ve maddi destek verilmesi için de bir önerge verdim.”





