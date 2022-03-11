Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERAvrupa Haberleri

‘Göçmenler eşit haklara sahip değil’

#Türk-Alman İş İnsanları Derneği#NRW Köln#Kuzey Ren Vestfalya
‘Göçmenler eşit haklara sahip değil’

Türk-Alman İş İnsanları Derneği tarafından NRW Köln’de düzenlenen 2022 yılının ilk istişare toplantısına, Kuzey Ren Vestfalya Uyum Müsteşarı Gonca Türkeli-Dehnert de katıldı. Dehnert, iş insanlarıyla görüş alışverişinde bulundu.

Haberin Devamı

TOPLANTIYA, Türkiye ve Almanya’dan çeşitli iş kollarında faaliyet gösteren, her iki ülke arasında ticaret yapan iş insanları katıldı. Türk-Alman İş İnsanları Derneği NRW (TDU NRW) Başkanı avukat Abdullah Emili, açılış konuşmasıyla birlikte TDU NRW’yi tanıttı. Derneğin, düzenli aralıklarla bir araya gelerek güncel durumu, sorunları, çözümleri, Almanya’da yeni girişim olanaklarını tartıştığını belirten Emili, koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre bir araya gelemediklerini ifade ederek düzenli toplantılara yeniden başlamak istediklerini söyledi. Uzun aradan sonra ilginin yoğun olduğu toplantıya katılanlar kısaca kendilerini tanıttıktan sonra KRV Uyum Müsteşarı Gonca Türkeli- Dehnert bir konuşma yaptı.

‘Göçmenler eşit haklara sahip değil’
‘SİYASETE GİRİN’
Geçen ekim ayında KRV Uyum Müsteşarı olarak atanan Türkeli-Dehnert, konuşmasında kendi yaşamından da örnekler verdi. Hukuk okuduğunu ancak girişimci bir ruh taşıdığını ve hep bir iş insanı olmak istediğini ifade eden Türkeli-Dehnert, Almanya’da özellikle NRW’de göçmen kökenli çok iş insanı olduğunu ve bunların yeterince takdir göremediklerini ifade etti. Ögrencilik yıllarından itibaren ve daha sonraki çalışmalarında, göçmen kökenlilerin, göçmen olmayanlara nazaran var olan kaynaklara, sunulan teşviklere ulaşmak konusunda eşit şansa sahip olmadığını gözlemlediğini belirten Türkeli-Dehnert, bunun değişmesi gerektiğini, kendisinin de bu yönde çalışmak istediğini söyledi. Göçmenlerin, bir şeyleri değiştirmek isteyenlerin siyasete girmelerini, herhangi bir partiye katılmalarını ve katılımcı olmalarını önerdiğini ifade eden Türkeli-Dehnert, kendi içinde bir memur kafası taşıdığı için aktif siyaset yerine idari bölümde çalışmayı tercih ettiğini vurguladı. Türkeli-Dehnert, “Eger yapısal değişikler amaçlanıyorsa, bu en iyi idari bölümlerde yapılır” diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türk-Alman İş İnsanları Derneği#NRW Köln#Kuzey Ren Vestfalya

BAKMADAN GEÇME!

‘Gökyüzünü kapatın biz karayı hallederiz’ demişti Kritik kavram ‘Uçuşa Yasak Bölge’ ne anlama geliyor | 4 SORU 4 YANIT

‘Gökyüzünü kapatın biz karayı hallederiz’ demişti! Kritik kavram ‘Uçuşa Yasak Bölge’ ne anlama geliyor | 4 SORU 4 YANIT

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Rusya Ukraynalı yetimleri evlat edinmek için yasa değişikliği yapmayı planlıyor

Rusya Ukraynalı yetimleri evlat edinmek için yasa değişikliği yapmayı planlıyor!

#Rusya
Putinin içerde baskısı artıyor Peki Rusyayı ve Rusları şimdi ne bekliyor

Putin'in içerde baskısı artıyor! Peki Rusya'yı ve Rusları şimdi ne bekliyor?

#Putin

BAKMADAN GEÇME!

‘Gökyüzünü kapatın biz karayı hallederiz’ demişti Kritik kavram ‘Uçuşa Yasak Bölge’ ne anlama geliyor | 4 SORU 4 YANIT

‘Gökyüzünü kapatın biz karayı hallederiz’ demişti! Kritik kavram ‘Uçuşa Yasak Bölge’ ne anlama geliyor | 4 SORU 4 YANIT

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Rusya Ukraynalı yetimleri evlat edinmek için yasa değişikliği yapmayı planlıyor

Rusya Ukraynalı yetimleri evlat edinmek için yasa değişikliği yapmayı planlıyor!

#Rusya
Putinin içerde baskısı artıyor Peki Rusyayı ve Rusları şimdi ne bekliyor

Putin'in içerde baskısı artıyor! Peki Rusya'yı ve Rusları şimdi ne bekliyor?

#Putin