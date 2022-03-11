‘Göçmenler eşit haklara sahip değil’

Haberin Devamı

TOPLANTIYA, Türkiye ve Almanya’dan çeşitli iş kollarında faaliyet gösteren, her iki ülke arasında ticaret yapan iş insanları katıldı. Türk-Alman İş İnsanları Derneği NRW (TDU NRW) Başkanı avukat Abdullah Emili, açılış konuşmasıyla birlikte TDU NRW’yi tanıttı. Derneğin, düzenli aralıklarla bir araya gelerek güncel durumu, sorunları, çözümleri, Almanya’da yeni girişim olanaklarını tartıştığını belirten Emili, koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre bir araya gelemediklerini ifade ederek düzenli toplantılara yeniden başlamak istediklerini söyledi. Uzun aradan sonra ilginin yoğun olduğu toplantıya katılanlar kısaca kendilerini tanıttıktan sonra KRV Uyum Müsteşarı Gonca Türkeli- Dehnert bir konuşma yaptı.

Geçen ekim ayında KRV Uyum Müsteşarı olarak atanan Türkeli-Dehnert, konuşmasında kendi yaşamından da örnekler verdi. Hukuk okuduğunu ancak girişimci bir ruh taşıdığını ve hep bir iş insanı olmak istediğini ifade eden Türkeli-Dehnert, Almanya’da özellikle NRW’de göçmen kökenli çok iş insanı olduğunu ve bunların yeterince takdir göremediklerini ifade etti. Ögrencilik yıllarından itibaren ve daha sonraki çalışmalarında, göçmen kökenlilerin, göçmen olmayanlara nazaran var olan kaynaklara, sunulan teşviklere ulaşmak konusunda eşit şansa sahip olmadığını gözlemlediğini belirten Türkeli-Dehnert, bunun değişmesi gerektiğini, kendisinin de bu yönde çalışmak istediğini söyledi. Göçmenlerin, bir şeyleri değiştirmek isteyenlerin siyasete girmelerini, herhangi bir partiye katılmalarını ve katılımcı olmalarını önerdiğini ifade eden Türkeli-Dehnert, kendi içinde bir memur kafası taşıdığı için aktif siyaset yerine idari bölümde çalışmayı tercih ettiğini vurguladı. Türkeli-Dehnert, “Eger yapısal değişikler amaçlanıyorsa, bu en iyi idari bölümlerde yapılır” diye konuştu.