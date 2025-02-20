Göçmenler daha mı fazla suç işliyor?

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Araştırmaya göre, yabancıların suç oranlarındaki yüksek temsil oranı, göçmenlerin suça daha yatkın olduğunu veya göç alan yerlerde suç oranlarının arttığını göstermiyor. Polis suç istatistikleri, tespit edilen suçları ve şüphelileri kapsıyor. Ancak trafik, mali ve vergi suçları ile devlet güvenliğiyle ilgili suçlar bu istatistiklere dahil edilmiyor. Araştırmada, ifo Enstitüsü uzmanları, Almanya’daki ilçeler ve bağımsız şehirler bazında polis suç verilerini inceledi. Sonuçları değerlendiren ifo araştırmacısı Jean-Victor Alipour, “Bir ilçedeki yabancı oranının artması ile yerel suç oranı arasında bir bağlantı bulamadık. Bu durum özellikle koruma arayan mülteciler için de geçerli” dedi. Alipour, bulgularının uluslararası araştırmalarla uyumlu olduğunu ve göç ile suç arasında sistematik bir bağlantı bulunmadığını vurguladı.

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DAHA GENÇ VE DAHA FAZLA ERKEK...

Araştırmaya göre yabancıların istatistiklerde daha fazla yer almasının sebebi, göçmenlerin demografik yapısındaki farklılıklardan kaynaklanıyor. Yabancılar, Alman nüfusa kıyasla daha genç ve daha fazla erkek bireyden oluşuyor. Ayrıca genellikle suç oranlarının daha yüksek olduğu büyük şehirlerde yaşıyorlar. Bu bölgelerde yaşayan Almanlar da daha sık suç işliyor. Bu durum, göçmenlerin daha fazla suç işlediği algısını yaratıyor ancak gerçekte yerel suç oranını değiştirmiyor. 2018-2023 yılları arasındaki verileri inceleyen ifo uzmanları, yabancı nüfusun artışı ile toplam suç oranı, sokak suçları veya cinayetler arasında herhangi bir ilişki bulamadı. Aynı durum, önceki yıllardaki araştırmalarda da ortaya konmuştu. 2008-2019 yılları arasında Almanya’ya olan göçün suç oranı üzerinde önemli bir etkisi olmadığı tespit edildi.