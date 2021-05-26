‘Göçmen kökenlilerin değerini düşürmesi bir skandaldır’

ARNAVUTLUK Başbakanı Edi Rama, Bakan Jens Spahn’ın açıklamasını skandal olarak niteledi. Edi Rama, “Bir Alman bakanın açık bir şekilde Balkanları eleştirmesi ve göçmen kökenli insanların değerini düşürmesi bir skandaldır” dedi. Bild gazetesine konuşan Başbakan Rama, Alman sağlık bakanının görevinin kendi halkını korumak olduğunu kaydederken, başarısızlığı örtmek için Balkan ülkelerine karşı sterotip bir nefreti yaymaması gerektiğini ifade etti. Edi Rama, “Arnavutluk’un riskli tatil bölgesi olarak gösterilmesine izin vermeyeceğim. Bunu gösteren belge yok” diye konuştu.

‘İKİNCİ DALGA BURADA ORTAYA ÇIKTI’

Öte yandan Almanya Türk Toplumu da Bakan Spahn’ın açıklamalarına tepki gösterdi. İkinci Başkan Serhat Ulusoy, bakanın açıklamalarının bir milleti zan altında bırakmak anlamına geldiğini belirtti. Ulusoy, Bakan Spahn’ın insanların sırtından seçim kampanyası yapmakla suçladı. Ulusoy, “İkinci dalga burada ortaya çıktı. Korona yönetimi bu şekilde olmaz” dedi.