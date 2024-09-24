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Göçmen kaçakçılığına karşı operasyon

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#Almanya#Operasyon#AVRUPADAN HABERLER
Göçmen kaçakçılığına karşı operasyon
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 12:49

Almanya’da polis göçmen kaçakçılığına ve kaçak işçiliğe karşı büyük bir operasyon düzenledi. Mannheim, Karlsruhe ve Worms çevresinde polis, bu sabah erken saatlerde başlayan baskınlarda aralarında ev ve şirketin olduğu toplam 24 farklı adreste arama yaptı.

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FEDERAL Polis Sözcüsü’nün yaptığı açıklamaya göre, operasyonun hedefinde yedi kişilik bir kaçakçı çetesi bulunuyor. Bu çetenin, çoğunlukla Orta Asya ve Kafkasya ülkelerinden insanları Almanya’ya yasa dışı yollarla getirip inşaat sektöründe çalıştırdığı belirtildi. Şimdiye kadar kaçırılan kişi sayısının çift haneli olduğu ifade edildi. Ancak net bir rakam verilmedi. Operasyon kapsamında dört tutuklama emri çıkarıldı. Rheinland-Pfalz eyaletinin Worms ve Neustadt an der Weinstrasse şehirlerinde birer kişi, Mannheim’da ise iki kişi tutuklandı. Çetenin diğer üç üyesi hakkında ise soruşturma başlatıldı. Operasyonun merkezi Mannheim oldu. Federal Polis ve Karlsruhe Gümrük Dairesi, baskın sırasında Almanya’da yasa dışı olarak çalışan çok sayıda kişiyi tespit etti. Yüzlerce belge, dizüstü bilgisayarlar ve diğer delillere el konuldu.

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Göçmen kaçakçılığına karşı operasyon

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#Almanya#Operasyon#AVRUPADAN HABERLER

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