Göçmen kaçakçılığına karşı operasyon

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FEDERAL Polis Sözcüsü’nün yaptığı açıklamaya göre, operasyonun hedefinde yedi kişilik bir kaçakçı çetesi bulunuyor. Bu çetenin, çoğunlukla Orta Asya ve Kafkasya ülkelerinden insanları Almanya’ya yasa dışı yollarla getirip inşaat sektöründe çalıştırdığı belirtildi. Şimdiye kadar kaçırılan kişi sayısının çift haneli olduğu ifade edildi. Ancak net bir rakam verilmedi. Operasyon kapsamında dört tutuklama emri çıkarıldı. Rheinland-Pfalz eyaletinin Worms ve Neustadt an der Weinstrasse şehirlerinde birer kişi, Mannheim’da ise iki kişi tutuklandı. Çetenin diğer üç üyesi hakkında ise soruşturma başlatıldı. Operasyonun merkezi Mannheim oldu. Federal Polis ve Karlsruhe Gümrük Dairesi, baskın sırasında Almanya’da yasa dışı olarak çalışan çok sayıda kişiyi tespit etti. Yüzlerce belge, dizüstü bilgisayarlar ve diğer delillere el konuldu.

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