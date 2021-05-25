Göçmen işletme ve girişimcilere bilgilendirme toplantısı

KORONA salgını ekonomiyi nasıl etkiliyor? İş insanları krizden hangi dersler çıkarmalı? Göçmen işletmeler pandemi sırasında ve sonrasında ne tür bir destek alabilir? Bilim ve siyasetten uzmanlar, bu ve benzer soruları, Frankfurt Kültür ve Eğitim Derneği’nin 8 Haziran’da saat 18.00’de göçmen girişimciler için zoom üzerinden düzenlediği bilgilendirme toplantısında ele alacak. Toplantı, Hessen eyaleti ‘Kalifiye ile Uyum’ (Integration durch Qualifizierung-IQ) ağının ‘Göçmen İşletmeler ve Çeşitlilik’ (MigrantenUnternehmen und Vielfalt (MUV) projesi çerçevesinde düzenlenecek.

BAZI BRANŞLAR DAHA AZ ETKİLENDİ

Pandemi, Hessen ekonomisini farklı şekilde etkiliyor. Bazı branşlar krizden çok etkilenip iflasın eşiğine gelirken bazıları ise daha az etkilendi. Kriz ayrıca bazı eğilimleri teşfik ettiği gibi yapısal değişimleri de hızlandırdı. FAZ gazetesinden Mechtild Harting’in yöneteceği toplantıya Hessen Eyalet Ekonomi, Enerji, Trafik ve Konut Bakanlığı Müsteşarı Dr. Philipp Nimmermann, Frankfurt Goethe Üniversitesi Merkezi; Ekonomi, İş ve Kültür Enstitüsü (IWAK) Genel Müdürü Dr. Christa Larsen ile Frankfurt Ekonomik Kalkınma Kurumu, Bölge Yönetimi, Girişimcilik, Ticari Danışmanlık Daire Başkanı Hans Joachim Wolff katılacak.

SAĞLAM TEMELLİ BİLGİLER

Toplantıda KUBİ Genel Müdürü Arif Arslaner ve Kalifiye ile Uyum Ağı’ndan (İQ) Juliane Firlus’un selamlama konuşmalarının ardından Hessen iş insanlarını destekleme programlarından kazanılmış, sağlam temelli bilgiler verilecek. Katılımcıları, analiz, yararlı bilgiler ve bilgi alışverişinden oluşan bir program bekliyor. Toplantıya katılım için başvuru Iq-hessen@kubi.info üzerinden yapılabilecek.

Zoom giriş bilgileri ise şu şekilde: https://zoom.us/j/92530188254? pwd=M0I3TUZGZUpKdkdtTXowdERGVzRGUT0

Meeting-ID: 925 3018 8254 / Şifre: 233092 Toplantı hakkında ayrıntılı bilginin www.kubi.info ve www.hessen.netzwerk-iq.de/iq-hilft-kmu sayfalarından alınabileceği kaydedildi.